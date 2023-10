Grote modderkruipers op de Esscheplaat

In 2012 is eigenlijk per toeval een grote populatie grote modderkruipers ontdekt hier in het natuurgebied bij het Hollands Diep. De vis leek uitgestorven in de Hoeksche Waard, terwijl het vroeger een veelvoorkomende soort was hier. De vondst betrof een gezonde populatie met jonge en volwassen exemplaren. Ze vonden er enorme aantallen op de Esscheplaat. Vanaf 2012 worden de modderkruipers hier goed in de gaten gehouden. Van de euforie is niet veel over, want het blijkt de laatste twee jaar slecht te gaan met de populatie.