Grootse kraanvogeltrek verwacht dankzij voorjaarstemperaturen

De kraanvogels die door Nederland trekken, overwinteren in Zuid-Europa of Noord-Afrika en trekken in het voorjaar naar Scandinavië om te broeden. Hoewel de temperaturen in Nederland momenteel nog winters zijn is het in het Zuiden al behoorlijk aangenaam. Dat is de trigger voor kraanvogels om aan hun voorjaarstrek te beginnen. De afgelopen weken waren er dan ook al regelmatig kraanvogels in, of boven ons land te zien. Daarvan werden al een aantal prachtige beelden gemaakt: