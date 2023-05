Groep inwoners Bonaire en Greenpeace eisen klimaatactie kabinet

Uit onderzoek van de Vrije Universiteit bleek vorig jaar dat de gevolgen van klimaatverandering in het Caribisch gebied nu al het dagelijks leven raken, en dat Bonaire in de nabije toekomst voor een groot deel dreigt te overstromen als er geen maatregelen worden genomen.

Zeven inwoners van Bonaire eisen samen met Greenpeace dat de Nederlandse overheid maatregelen neemt om hen beter te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Bovendien moet Nederland zijn bijdrage aan de opwarming van de aarde sneller verminderen en al in 2040 klimaatneutraal zijn, in plaats van in 2050, zo eisen ze van het kabinet. Anders is het "dweilen met de kraan open" volgens Andy Palmen, directeur van Greenpeace. Dat staat in de sommatiebrief die hun advocaten vandaag namens hen naar premier Rutte hebben gestuurd.

De eisen staan in een zogeheten sommatiebrief. Juridisch is dat een laatste waarschuwing, de volgende stap is een gang naar de rechter. Voor een eerste reactie heeft het kabinet zes weken de tijd, daarna kan eventueel een periode van overleg volgen.

Beschermen tegen stijgende zeespiegel

Op Bonaire benadrukken de eisers dat ze klimaatrechtvaardigheid en een veilige toekomst voor hun eiland willen. Een van hen is Jackie Bernabela, 65 jaar en docente: “Ik zie dat klimaatverandering effect heeft op Bonaire, ook al is ons eiland klein en onze uitstoot ook. Tot nog toe luisteren ze niet naar ons. Als er geen druk wordt uitgeoefend op Den Haag, gebeurt er niks op Bonaire.”

Danique Martis (25) is sociaal werker op Bonaire en ook zij eist actie: “Het is belangrijk dat de Nederlandse regering verantwoordelijkheid neemt. Caribisch Nederland is al te lang vergeten. Wij willen klimaatrechtvaardigheid. Voor Europees Nederland zijn er wel plannen voor bescherming tegen de stijgende zeespiegel en andere gevolgen van de klimaatcrisis, maar voor Bonaire nog niet.”

Meten met twee maten

Volgens Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat en Energie bij Greenpeace, worden Bonaire en de inwoners van het eiland nu "op geen enkele manier beschermd" tegen klimaatverandering. "Hier in Nederland hebben we normen tegen overstromingsrisico's, dijken, een Deltacommissaris en heel veel beleid", somt ze op. "Op Bonaire en de andere Caribische eilanden is er niets. Dat is meten met twee maten", zegt ze.

Bezoek Jetten

De sommatie komt terwijl het onderwerp net wat meer op de kaart staat in politiek Den Haag. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) bracht begin deze week een bezoek aan Bonaire. Ed Nijpels werd eind vorig jaar als 'kwartiermaker' aangesteld om er een 'klimaattafel' op te zetten. Toch vinden Greenpeace en de andere eisers dat de Staat "de urgentie onvoldoende voelt". In een reactie op de sommatiebrief zegt Jetten dat het "glashelder" is dat snel meer actie moet worden ondernomen op het eiland.