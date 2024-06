Groene boeken, roodborsttapuit, ratten en alle overige onderwerpen

Vroege Vogels besteedt regelmatig aandacht aan de mooiste en meest opvallende internationale natuurboeken. Zondag hoor je van onze vaste recensent Alexander Reeuwijk welke groene pareltjes je echt niet mag missen: ‘Onze natuur’ van Peter Wohlleben (A.W. Bruna Uitgevers), de graphic novel ‘Het verborgen leven van bomen van Peter Wohlleben, Fred Bernard en Benjamin Flao (Wiebe Mokken), ‘Zo voelt het om een vogel te zijn’ van Tim Birkhead en Catherine Rayner (Lemniscaat) en ‘Leren kijken’ van Estelle Zhong Mengual (Octavo).

Hoe pak je rattenoverlast in je huis als je ze niet wilt doden met gif of nare rattenvallen? Voor dichter Judith Herzberg staat één ding vast: de ratten mogen niet dood maar ze moeten wel haar huis uit? Verslaggever Merlijn Schneiders maakt samen met twee experts een plan van aanpak. Op de site van Milieucentraal vind je allerlei tips om rattenoverlast te voorkomen, zoals spleten dichten en vogelvoer niet laten liggen.

Vroege Vogels probeert met ‘ Expeditie 10 ’ zoveel mogelijk kinderen bij natuur te betrekken, om ze kennis te laten maken met dieren en planten die dicht in de buurt leven. Maar er zijn gelukkig nog veel meer goeie initiatieven op dat gebied!

Het Waterschap Aa en Maas heeft de inrichting van een ecologische verbindingszone bij Grave, langs de Maas, uitbesteed aan de kinderen die lid zijn van de plaatselijke jeugdafdeling van het IVN. ‘Speelraam’, zo heet het project. Verslaggever Henny Radstaak is er gaan kijken.

De wolharige neushoorn is één van de iconen van de ijstijd. Hoe stierf ie uit? Door klimaatverandering? Door de mens? Door een combinatie van beide? Nieuw onderzoek aan onder andere de Universiteit van Adelaide laat zien in detail zien hoe de wolharige neushoorn zo’n 10 duizend jaar geleden van de aardbol verdween. Emeritus-hoogleraar paleontologie der vertebraten Jelle Reumer praat ons bij over deze studie.