Groene boeken, de Hedwigepolder en alle overige onderwerpen

De Verkade-albums uit de vorige eeuw, met de prachtige illustraties en de mooie teksten van Jac. P. Thijsse, wie kent ze niet? Die illustraties, daar gaat het nu om. Want wat is er nog terug te vinden van die idyllische plekjes die in de jaren 30 van de vorige eeuw werden getekend? Ed Buijsman is op zoek gegaan naar die plekken en heeft die geïnventariseerd in het onlangs verschenen boek met de titel ‘Een voorrecht om in te leven’. Verslaggever Henny Radstaak gaat met Ed Buijsman op zoek naar het Nederland uit de Verkade-albums.