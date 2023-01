Met ‘Grenzen aan geknoei’ refereert Bastmeijer aan het rapport van de Club van Rome, ‘Grenzen aan de groei’, dat nu ruim een halve eeuw oud is. Volgens de scheidend hoogleraar zien we sinds 1972 in het recht een ‘expliciete erkenning van de intrinsieke waarde van natuur’. Daarom is het wonderlijk dat we in Nederland na 50 jaar onze belangrijkste natuurdoelstellingen nog niet halen. We lopen ook nu weer tegen ‘grenzen’ aan, aldus Bastmeijer. We halen veel natuurdoelen niet waardoor het recht blijft knellen. En omdat de natuur steeds harder achteruit kachelt gaan nu ook bestaande vergunningen op de schop. Kijk alleen naar het stikstofprobleem. Waarbij we nu zo ver zijn dat een deel van de economie stilligt vanwege de niet behaalde natuurdoelen. Volgens Bastmeijer gaan we in de toekomst tegen meer grenzen aanlopen, bijvoorbeeld vanwege de slechte waterkwaliteit in Nederland.