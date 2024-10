Grashommel is dé bij van Zeeland

Het gaat niet goed met de zeldzame grashommel in Nederland. Om de stand in de gaten te houden, zet EIS Kenniscentrum insecten een speciaal meetnet op. Zo ook in de Yerseke Moer, want in Zeeland komt de bedreigde hommel nog voor. Dominic Dijkshoorn en Erik Speksnijder kijken hoe het ervoor staat met de grashommel en zetten een nieuwe inventarisatieroute op.