Gracieuze kraanvogels

De kraanvogel is een tijd weggeweest als broedvogel in Nederland, maar sinds 2001 broedt deze gracieuze vogel weer in Nederland, en wel in het Fochteloërveen. Na 2001 heeft de kraanvogel zich verspreid over meerdere gebieden in Nederland, zoals onder andere in Bargerveen en het Dwingelderveld. Hier in het Fochteloërveen broeden zo’n 10 paar.