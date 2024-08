Overige onderwerpen: graafwespen krijgen Nederlandse naam en havikskruid

Op veel plekken, vooral op de zandgronden in Nederland, komt-ie voor: havikskruid. Prachtig geel bloeiende bloemen, de hele zomer door kun je ze tegenkomen, in wegbermen bijvoorbeeld. Maar we weten helemaal niet zo veel over havikskruid. Hoeveel soorten zijn er? En waar komen ze voor? Vegetatiekundigen Iris de Ronde en Rense Haveman brengen het havikskruid in kaart.