Voor indrukwekkende dieren hoef je niet ver te reizen. Ook in Nederland zijn er prachtige soorten te vinden! In deze fotoserie vind je de mooiste foto's van de Nederlandse ‘Grote Vijf’ volgens de lijst van het Wereld Natuur Fonds. En je krijgt tips over waar je deze kanjers kunt spotten!

In Nederland leven er twee soorten zeehonden: de gewone- en grijze zeehond. Die laatste, te zien op bovenstaande foto, is een maatje groter. De zeehond ziet er misschien onschuldig en schattig uit met zijn 'vriendelijke zwaai'. Maar laat je niet misleiden. De zwaaiende pose is juist een dreigement, waarmee hij laat zien dat hij je wil krabben als je te dichtbij komt. De grijze zeehond is op verschillende plekken langs de Nederlandse kust te vinden. De meeste leven in de Waddenzee, maar er zijn ook exemplaren te vinden in de Oosterschelde en Westerschelde en het Grevelingenmeer. Zie je een zeehond op het strand? Kom dan niet dichterbij!

De wisent

Wisent op Kraansvlak © Kees van Dommele

Bijna over heel Europa was de wisent, ook bekend als Europese bizon, verdwenen. Door succesvolle uitzettingscampagnes zijn er weer stabiele populaties te vinden van West- tot Oost-Europa. En dus ook in ons land! Met hun graasgedrag creëren wisenten een gevarieerd landschap met open plekken. Hierdoor krijgen andere planteneters ook de kans om gebieden die meestal dicht zijn, te bereiken. In Nederland kun je winsenten bewonderen op het Kraansvlak nabij Zandvoort, de Brabantse Maashorst en op de Midden-Veluwe. Houd daarbij wel minstens 50 meter afstand om de dieren niet te verstoren.

De wolf

Wolf op de Veluwe © Monique Jansen

Een echte jager aan de top van de Nederlandse voedselketen is de wolf. Reeën, zwijnen en soms zelfs edelherten staan op het menu. Hoewel zijn terugkomst na jarenlange afwezigheid niet onopgemerkt is gebleven, blijft het moeilijk om een wolf te zien in de vrije natuur. In Nederland zijn wolven voornamelijk te vinden op de Veluwe, Midden-Drenthe en de Drents-Friese regio. Kom je toch een wolf tegen? Houd gepaste afstand en trek vooral geen aandacht.

De zeearend

Zeearend boven Muritz © Melina Huender

De grootste roofvogel van Noord-Europa staat ook op deze lijst. Met een spanwijdte van twee tot twee en een halve meter wordt de zeearend ook wel de ‘vliegende deur’ genoemd. Ooit werd gedacht dat de zeearend zich niet meer permanent in Nederland zou vestigen. Toch kent ons land al een aantal jaar meerdere broedparen. Zeearenden zijn te vinden in moerassige gebieden zoals de Biesbosch, de Gelderse Poort en De Oude Venen.

De Europese bever

Europese bever in Brabantse Biesbosch © Elshout-Natuurfotografie

Bevers zijn de bouwvakkers van de natuur. Met hun sterke gele snijtanden knagen ze bomen omver om dammen in de rivier aan te leggen. Door de aanleg van deze dammen en kanaaltjes reguleren zij de waterhoogte rondom hun burcht. Bevers waren net als de wolf lang verdwenen uit Nederland. Door herintroducties in 1988 en 1994 kun je bevers vinden in: de Biesbosch, de Gelderse Poort en het oosten van het land. Wil je meer weten over de bever? Bekijk dan de aflevering van onze YouTubeserie Maar natuurlijk over de otter en de bever.

De Grote Acht?

Staatsbosbeheer heeft ook een Nederlandse Grote Vijf. Ook in hun lijstje staan de bever en de zeehond, maar de drie andere dieren zijn zeker ook het benoemen waard: het edelhert, de ree en het wildzwijn.

Edel bij Oostvaardersplassen © Handgraaf

Met zijn majestueuze verschijning is het edelhert het grootste hert in Nederland. Bij de mannetjes wordt het gewei tot wel 70 centimeter groot. Edelherten staan naast hun omvang ook bekend om hun geluid ‘het burlen’. Mannetjes maken dat geluid in de paartijd aan het eind van de zomer, ook wel de bronstijd genoemd, om een vrouwtje te verleiden. Edelherten kun je in Nederland vinden op de Veluwe, in Natuurpark Lelystad en in de Oostvaardersplassen.

Reebok op Ameland © foto-vince

Naast het edelhert kent Nederland nog een andere inheemse hertensoort. Een stuk kleiner, maar zeker niet minder interessant! Reeën reguleren net als edelherten en wisenten de vegetatie in natuurgebieden. Dat doen ze niet door te grazen. Deze reeën voeden zich met bessen, twijgen, scheuten, knoppen en loten van struiken en bomen. Dit zorgt voor balans tussen bossen en open plekken in een natuurgebied. Reeën vind je in diverse Nederlandse natuurgebieden met de grootste dichtheden in: Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg en in de duinen.

De wilde voorouders van het tamme varken zijn ook in Nederland te vinden. Het wildzwijn is één grote bonk met spieren. Wanneer hij zich in het nauw gedreven voelt, is hij daarom niet ongevaarlijk. Zwijnen zijn echte alleseters. Behalve plantaardig materiaal zoals wortels en knollen, eten ze ook larven en soms zelfs knaagdieren. In Nederland zijn deze zwijnen, net als het edelhert en de wolf, te vinden op de Veluwe. Ook in Zuid-Limburg en op de Grote Peel leven ze en kleine aantallen zijn te vinden in het Oosten van het land en op de Utrechtse Heuvelrug.