Fenolijn 31 maart 2024

Diet Groothuis, Waverhoek: ‘meteen als we uit de auto stappen horen we een grutto keihard zingen tegen de blauwe lucht. O, wat is dat heerlijk! Mijn hart springt op. Maar die blauwborst, die blauwborst, ik wil ‘m graag zien! Er zijn nog geen rietgorzen, er zijn nog geen rietzangers. Het is nog heel stil. Net bij de laatste bocht komen er opeens 15 wulpen overvliegen, we zien een lepelaar en verhip, dan zingt de blauwborst. Hij laat zich niet zien, maar we horen hem. Zo fijn!’.

De blauwborst is in opmars in Nederland. Het mannetje heeft een blauwe kin en borst, met in het midden een witte vlek. Tijdens de balts vliegt het mannetje op uit het riet met een melodieuze zang om elders met gespreide staart en vleugels neer te strijken. Op het menu van de blauwborst staan vooral insecten, larven, wormen en slakjes.

Blauwborst (mannetje) © Shirley Douwstra

Dagpauwongeluk

Lotte Melenhorst uit Doorwerth: ‘Ik ben vanuit de tuin aan het werk en ik zag net onze eerste dagpauwoog van het jaar. Die ik als kind vroeger altijd ‘dagpauwongeluk’ noemde. Omdat ik heel bang was voor vlinders. Maar voor deze ben ik echt niet bang!’. De dagpauwoog is een overwinteraar. Hij kan temperaturen van -20 graden Celsius overleven! Het is een grote oranjerode vlinder met grote oogvlekken op de vleugels. De oogvlekken op de vleugels lijken op echte ogen. Als een vogel met een rammelende maag té dichtbij komt, slaat de dagpauwoog zijn vleugels open. De vogel schrikt van de ogen, en zo beschermt de dagpauwoog zichzelf. En dat is heel belangrijk, want veel vogels eten vlinders.

Dagpauwoog © Fotograaf: chrisfotos