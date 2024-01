Fenolijn 24 december 2023

Marja Lodewijk uit Renesse: ‘Ik loop hier aan het strand en in de verte zie ik lekker de zeehonden op de zandbank liggen. En hier vlakbij, in de zee zwemt een man middelste zaagbek, mooi!’. De zeehonden die Marja heeft gezien zijn ofwel grijze zeehonden, ofwel gewone zeehonden. De twee soorten zijn het beste uit elkaar te houden door de verschillen van hun kop. De grijze zeehond heeft namelijk een spitsere snuit en plattere kop dan de gewone zeehond. Ook aan de neusgaten kun je het verschil tussen de twee soorten goed zien. Zo heeft de grijze zeehond grote ronde neusgaten, die verticale streepjes vormen als hij ze dichtknijpt. De neusgaten van de gewone zeehond hebben daarentegen een v-vorm.

De grijze zeehond is de grootste zeehondensoort in Nederland, en ook het grootste roofdier van ons land! Zo kunnen mannetjes maar liefst 2,5 tot 3 meter lang worden en kunnen ze 350 kilo wegen.

Ton van Wieringen uit El Saler in Spanje: ‘Ten zuiden van Valencia ligt het ‘Albufera’. Met natte en droge rijstvelden, meren en natuur. Ik werd verrast door een woudaap man, purperkoeten, dodaarzen, geoorde futen en een dwergarend’. Deze roofvogel komt voor langs de middellandse zee. De dwergarend overwintert in Afrika, en soms ook in Spanje. Het is de kleinste arend van Europa en iets groter dan een buizerd. De roofvogel jaagt in een snelle duikvlucht op vogels, hagedissen en kleine zoogdieren.