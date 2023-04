Europees verbod op bont laat nog op zich wachten

Wanneer je door de winkelstraten van grote steden wandelt, kom je ze geheid tegen; jassen, kragen, tasjes, schoenen, mutsen en zelfs sleutelhangers gemaakt van dierlijk vacht. En dat terwijl veel mensen bont alleen verwachten in dure winkels. Maar dat idee is verkeerd, zeggen Sandra Schoenmakers en Moranni te Winkel van Stichting Bont voor Dieren . "Ook op de Nieuwendijk, rond de Dam in Amsterdam, wordt nog gewoon bont verkocht." Dat wil zeggen, het vel van wasbeerhonden, konijnen, zeehonden of nertsen. Verslaggever Pleun Aarts vroeg winkelend Amsterdam of zij het eens zijn met de huidige inrichting van de bontindustrie.

De pelsbont industrie is in Nederland sinds februari 2021 verboden. Eerder kwam al een verbod op de handel in zeehonden, kat en hondenhuiden. Er mogen echter nog wel op andere plekken in Europa dieren gehouden worden. Chinchilla's, wasbeerhonden, nertsen en vossen worden in verschillende fabrieken geboren, gedood en gevild. Vervolgens worden de vachten naar Nederland geïmporteerd en weer verkocht. Dit verklaart dat de etalages van zowel dure als goedkope winkels vol hangen met bontkleding.

Weet u dat zeker?

Doordat bont niet per se duur hoeft te zijn, kan het men in verwarring brengen. Ook zorgen nieuwe technologieën ervoor dat de echtheid op het blote oog niet altijd zichtbaar is. Bontkragen worden bijvoorbeeld in een opvallende kleur geverfd of echte haren worden verweven tussen die van kunststof. Om uit te zoeken of kleding van echt of nep bont gemaakt is, heeft stichting Bont voor Dieren twee soorten testen uiteengezet. Campagneleider Moranni te Winkel noemt zichzelf inmiddels bonttestexpert; "De makkelijkste manier om erachter te komen of bont echt of imitatie is, doe je door gewoon te kijken. Wanneer je de haren uit elkaar haalt zie je dat er leer onder zit. Bij neppe vachten zie je witte draden, waarmee de neppe haren verweven zijn. ". De andere test wordt met behulp van een naald uitgevoerd. "Je prikt met een naald door het bont. Leer biedt van nature weerstand, je doorboort het niet gemakkelijk. Bij imitatie ga je er zo doorheen", aldus te Winkel.

Moranni te Winkel en Sandra Schoenmakers testen een bontkraag © Vroege Vogels

Toekomstig verbod

"We hebben meer dan 1,7 miljoen handtekeningen opgehaald in 27 EU-landen. Dit is voor een verbod op de bontfokkerij en import in Europa.", vertelt directeur Sandra Schoenmakers. De stichting hoopt nu op een wetsvoorstel vanuit de Europese commissie. "Het zou al helpen als er in ieder geval in Europa geen bont meer mag worden geproduceerd, maar een importverbod zou al helemaal mooi zijn. Zo zorg je ervoor dat er ook uit China geen bont meer wordt geïmporteerd", aldus Schoenmakers.