EU-landen stemmen voor verlaging beschermstatus wolf

De ambassadeurs van de 27 EU-landen willen de beschermingsstatus van de wolf in Europa verlagen. Donderdag nemen de EU-landen hierover een definitief besluit. Dat gebeurt tijdens een vergadering van ministers van Economische Zaken. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de milieuministers dit volgende maand zouden doen. Het proces wordt nu versneld. De Europese Commissie had eerder voorgesteld om de status van de wolf te verlagen van 'strikt beschermde' naar 'beschermde' soort. Nederland heeft voor gestemd.

De beschermde status van de wolf is vastgelegd in de Conventie van Bern, een internationaal verdrag met afspraken over het behoud van dieren- en plantensoorten. Ook de EU-landen hebben dat verdrag ondertekend. De EU-landen willen hun invloed aanwenden om die Conventie van Bern op het punt van de wolf aan te passen. De bescherming van de wolf is ook geregeld in de Europese Habitatrichtlijn, die de EU-landen ook willen aanpassen.