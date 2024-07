EU keurt steun bij vertrek veehouders uit natuurgebied goed

Nederland krijgt toestemming van de Europese Commissie om veehouders financieel te ondersteunen die vrijwillig vertrekken uit de buurt van een gevoelig natuurgebied. De boeren mogen bij elkaar voor 105 miljoen euro geholpen worden om een nieuw agrarisch bedrijf te beginnen. Dat mag zowel in een andere regio in Nederland als elders in de Europese Unie.