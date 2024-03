Elke merel zingt anders, sneeuwklokjes en alle overige onderwerpen

Landgoed Oostbroek en de Frater

Landschap Oostbroek © Utrechts Landschap

Voor deze uitzending zijn we te gast bij het Utrechts Landschap, op Landgoed Oostbroek in De Bilt. Dit landhuis is het hoofdkantoor van het Utrechts Landschap. Boswachter Joris Hellevoort vertelt meer over deze bijzondere plek en onthult de geheimen van het huis.

Onderzoek naar sneeuwklokjes

Je ziet m’ nu uit de grond schieten: het sneeuwklokje! Ook op Landgoed Oostbroek staat de bosgrond er vol mee. Er wordt ook onderzoek gedaan naar dit bloempje. Verslaggever Pleun Aarts gaat in gesprek met sneeuwklokjesonderzoeker Martijn van Zanten, moleculair plantenbioloog van de Universiteit Utrecht, en boswachter Joris Hellevoort.

Bitch, het achterhaalde beeld van het vrouwtjesdier

Dat de natuurwereld vanaf het begin werd gedomineerd door mannen heeft haar weerslag gehad op hoe er naar de vrouwtjesdieren werd gekeken. biologen en zoölogen zagen het vrouwtje als de moeder, de zorgende , het zwakke geslacht.

Maar door een recente wetenschappelijke revolutie weten we intussen dat dat beeld niet klopt. Over deze verandering gaat het boek Bitch, Een revolutionair handboek over sekse, evolutie en het vrouwtjesdier, door zoöloog Lucy Cook.

Op internationale vrouwendag, 8 maart 2024, geeft Lucy Cooke samen met de emeritus bioloog van Artis Charlotte Vermeulen een lezing in het Groote Museum.

Zoveel merels, zoveel wijsjes

In 2010 werd de merel verkozen tot de mooiste zanger van alle vogels in Nederland. Twee jaar later werd zijn zang zelfs uitgeroepen tot het allermooiste natuurgeluid. De 1 miljoen mannetjes zingen zeker niet allemaal even mooi. Sterker nog, sommige merels zijn enorm saai en anderen zingen zo vals als een kraai. Natuurgeluiden-expert Henk Meeuwsen laat zondag horen dat elke merel anders gebekt is.