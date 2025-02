Een jaar lang geen kleding kopen, verslaggever Merlijn gaat de uitdaging aan

Hoe duurzaam moet je leven als je bij Vroege Vogels werkt? Radioverslaggever Merlijn Schneiders probeert zo groen mogelijk te leven, maar stoppen met kleding kopen blijkt een moeilijke hindernis. Het woord koopverslaafd is hier misschien wel van toepassing. Daarom gaat ze een uitdaging aan: een jaar lang geen kleding kopen. Door het jaar heen neemt ze ons mee in de wereld van de kledingindustrie en haar persoonlijke ervaringen. Met duurzame mode-activist Sara Dubbeldam duikt ze haar eigen kledingkast in.

Als er een industrie vervuilend is, is het die van de kleding. Rond de 10.000 liter water is er nodig om een spijkerbroek te produceren en het verven van textiel is mega vervuilend voor zoet water. Ook de chemicaliën die op grote schaal in de katoenindustrie worden gebruikt, brengen de bodem, biodiversiteit en gezondheid van boeren in gevaar. Je bespaart ongeveer 40 kg CO2 per jaar door 6 kledingstukken minder te kopen.

Als iedere Nederlander dat zou doen, scheelt het net zoveel CO2-uitstoot in een jaar als 80.000 keer met de auto rond de wereld. En bij het produceren, dragen, wassen en drogen van synthetische kleren komen kleine plastic vezels vrij. Vooral fleece geeft veel van dit soort microplasticvezels af. Die vezels kunnen vervolgens in de lucht, bodem, zoete en zoute wateren belanden. Kortom het kopen van kleding heeft op veel vlakken een enorme impact op het milieu.

Duurzame mode-activist

Sara Dubbeldam © Laura van der Spek

“Ik kwam in mijn zoektocht naar tips voor een jaar geen kleding kopen terecht bij Sara Dubbeldam”, zegt Merlijn Schneiders. ”Zij is een duurzame mode-activist en schrijft kritische artikelen over de kledingindustrie. Na jarenlang kleren te hebben gekocht, zij noemt zichzelf een fast fashionate, gooide Sara het roer om. Ze vecht nu voor een eerlijkere modewereld en probeert zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren om duurzame kleding stappen te zetten. In 2023 won ze een greenwashing zaak tegen Primark. Ik heb haar gebeld en gevraagd of ze me wil helpen in mijn doel een jaar lang geen kleding te kopen. En dat wilde ze.”

Koophonger

We kopen in Nederland jaarlijks rond de 50 nieuwe kledingstukken per persoon, zo’n 400 procent meer dan twintig jaar geleden. Sara Dubbeldam: “Door de opkomst van fast fashion hangt er nog voordat je met je ogen hebt geknipperd een nieuwe collectie in de winkel. Bovendien krijg je tal van nieuwsbrieven binnen met allerlei aanbiedingen. Dus daar moet je mee stoppen Merlijn. Je moet je uitschrijven van al die nieuwsbrieven, ook die van duurzame kledingmerken.“

Een jaar lang gevolgd