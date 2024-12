Droogteatlas: onderzoekers tonen gevolgen droogte op VN-top

Op de VN-conferentie in Riyad over verwoestijning is een nieuwe droogteatlas gepresenteerd, waarin droogte wereldwijd in kaart is gebracht. Vijf onderzoekers van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam hebben hieraan meegewerkt, laat de universiteit weten. De atlas biedt inzicht in droogterisico's en biedt mogelijke oplossingen om de gevolgen te beperken.