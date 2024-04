De goudhaan vereist goede oren | Vogelzangcursus #7

Deze week gaan we in onze cursus vogelzang op zoek naar de goudhaan. Een klein vogeltje die je vooral in naaldbossen kunt horen. In het bos bij Renkum leggen vogelzangexperts Henk Meeuwsen en Dick de Vos ons uit hoe het geluid herkent.

'Het geluid van de goudhaan is heel hoog en dun' zegt de Vos. Dat is bij naaldboomsoorten gewoon, omdat naaldjes het hoge geluid beter geleiden. In de loofbossen heb je bijvoorbeeld de merel, die een stuk lager zingt, wat de bladeren van loofbomen beter kunnen hebben. Net nadeel van zo'n hoog geluid is dat hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het is om het goudhaantje te horen. Dat geldt voor de Vos zeker, mannen van 60+ hebben vaak moeite met deze soort. 'Jonge vrouwen, pubermeisjes van rond de 16, hebben eigenlijk het beste gehoor. Dus eigenlijk moet je om het goudhaantje te horen je dochter, nichtje of vriendin meenemen. Of je bent zelf een jonge vrouw, dan heb je geluk' zegt hij.