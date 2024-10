Dansende pauwvlieg, boomkikker en draaihals die mieren eet

Een dansende pauwvlieg, een ooievaar die moeite heeft met de prooi naar binnen te werken en een draaihals die mieren heet. Deze filmpjes en meer zie je deze week in de uitzending van Vroege Vogels TV. Deze week wint Pieter Korstanje de rubriek Zelf Geschoten met het filmpje van een dansende pauwvlieg. Om indruk te maken op een soortgenoot, danst deze met de vleugels naar boven. Oorspronkelijk komt het insect uit Noord-Amerika, maar tegenwoordig is die ook te vinden in Nederland. Pieter filmde dit exemplaar vlakbij de Curfsgroeve bij het Limburgse Meerrsen. "Er zat een ander pauwvliegje in de buurt waar hij indruk op wilde maken", schrijf hij.

Deze ooievaar heeft wel wat moeite om de maaltijd te nuttigen. Terwijl Rianne Hofma op hazen en reeën wachtte, liet de vogel zich prachtig zien. "Bijzonder hoe een ooievaar in eerste instantie nonchalant door het weiland paradeert, maar op enig moment doelgericht naar de rietkraag stapt. De vogel steekt zijn snavel in het aangrenzende slootje en dat is meteen raak. Het avondmaal bestaat vandaag uit een forse kikker. Kennelijk heeft de ooievaar ervaring, want hij eet ‘m niet ter plekke op. Hij draait zich om en loopt met de prooi eerst weer een paar passen het weiland in. De kikker geeft zich niet direct gewonnen en probeert te ontkomen. Dat was vast beter gelukt op de plaats delict. In het gemaaide weiland verliest hij uiteindelijk de strijd."

Boomkikker houdt van bramenstruik

Een bramenstruik is de perfecte plek voor een boomkikker! Als er een vijand aankomt, laat de kikker zich vallen tussen de takken. De stekels van de stuik maken het een potentiële aanvaller extra moeilijk. Dit exemplaar zit naast een prachtige vlinder. Al is die daar niet zo blij mee. "Deze boomkikker in Limburg had duidelijk geen zin in het bezoek van de vlinder", schrijft filmer Jan Rosmulder.

Met Vroege Vogels TV gingen we eerder dit jaar in het beekdal van het Merkske op zoek naar boomkikkers. Bekijk het fragment.

De tong van de draaihals

© Fotograaf: Wilfriedsolarz.

De draaihals is verzot op mieren. Om die te pakken te krijgen, maakt de vogel soms zelfs mierennesten open. Met de lange, kleverige tong kan deze bijzondere specht tot in de miergangen om de insecten te pakken te krijgen. Martijn Veenstra filmde deze draaihals in het Groningse Noordpolderzijl.

Jonge egels zetten de eerste stapjes

Tussen mei en augustus paren de egels. Na een draagtijd van ongeveer vijf weken worden de jongen geboren. Drie weken later verlaten ze met de moeder het nest. Jeroen Metz filmde deze egels in zijn tuin die hun eerste stapjes zetten in de wereld.