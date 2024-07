China is koploper in duurzame energie, maar ook grootste uitstoter

China bouwt bijna twee keer zoveel wind- en zonne-energieprojecten als alle andere landen samen, meldt Global Energy Monitor op basis van onderzoek. Volgens de in San Francisco gevestigde organisatie is China nog altijd de grootste uitstoter van broeikasgassen, maar haalt de wind- en zonnecapaciteit van het land dit jaar steenkool in.

China heeft nu 339 gigawatt aan capaciteit in aanbouw, 159 gigawatt aan windenergie en 180 gigawatt aan zonne-energie. Dat is veel meer dan het tweede land, de VS, in aanbouw heeft, namelijk 40 gigawatt. Het grote verschil illustreert volgens de onderzoekers hoe actief China is met de aanleg van duurzame-energieprojecten. De CO2-uitstoot van China moet in 2030 een piek bereiken. In 2060 moet het land klimaatneutraal zijn. Volgens het onderzoek kan die CO2-piek door de snelle uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen nog eerder worden bereikt.