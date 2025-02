Brilduikers proberen indruk te maken op vrouwtjes

Bij de Hoornse Plas in Groningen filmt Herman Pannen een groep brilduikers die hun bijzondere baltsritueel uitvoeren. Deze wintergasten zijn in Nederland vooral in de koude maanden te zien, waarbij de mannetjes hun indrukwekkende gedrag vertonen en hun kop fors achterover gooien om een partner te lokken.

De brilduiker begint al vroeg in het jaar met baltsen. Terwijl veel andere vogelsoorten pas in de lente op zoek gaan naar een partner, starten brilduikers hun paringsrituelen al in de winter. Dit vroege baltsgedrag helpt hen zich voor te bereiden op de broedperiode, die later in het seizoen plaatsvindt. Hoewel een klein aantal brilduikers in Nederland blijft broeden, trekt het merendeel in het voorjaar naar noordelijkere gebieden om zich voort te planten.