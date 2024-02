Boer wil best verduurzamen, maar heeft hulp nodig

Alhoewel het fonds een duw de goede richting in is, is het niet voldoende om de landbouw in Nederland volledig te kunnen verduurzamen. “Het is nog steeds zo dat wij te weinig krijgen voor onze producten. Het systeem is nog niet klaar voor deze verandering” ziet Christian. Waar hij en zijn collega’s behoefte aan hebben is zekerheid voor de lange termijn: “We willen graag veranderen, maar er moet een verdienmodel zijn.”