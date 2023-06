Biologische landbouw goed voor klimaat, maar opbrengst lager

Biologische landbouw is beter voor het klimaat en de natuur, maar dan moet wel genoegen worden genomen met een lagere opbrengst aan gewassen dan in de intensieve landbouw. Een uitgebreide studie van Wageningen University & Research (WUR) maakt dat duidelijk.

Een boer die overschakelt op biologische landbouw, vermindert per hectare sterk de uitstoot van broeikasgassen, ammoniak en nitraat. Dat is goed voor de natuur. Per kilo product bekeken zijn de milieuprestaties vaak echter minder gunstig bij biologische teelt dan in de reguliere landbouw zoals die nu vooral in Nederland plaatsheeft. Dat komt vooral doordat 'biologisch' een lagere productie oplevert.