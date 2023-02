Bioboer, groene zorg en alle overige onderwerpen

De komende weken duikt Vroege Vogels in de wereld van de medische zorg. Deze sector is in rap tempo aan het verduurzamen. In de serie ‘groene zorg’ laten wij horen op welke manier dat gebeurt. Van de Caring Doctors tot de CO2 assistenten. De eerste aflevering gaat over een nieuwe studie naar effecten van bepaalde medicijnen (o.a. antidepressiva) op het waterleven. Ook presenteren we een nieuwe manier om medicijnresten uit het afvalwater te halen.

Van alle sectoren in Nederland draagt de zorgsector voor zo’n 7 procent bij aan de totale uitstoot van broeikasgassen. De productie van chemische producten als geneesmiddelen en zeep zorgt voor het grootste deel (40%) van de uitstoot. In november hebben partijen uit de zorgsector nieuwe afspraken gemaakt om de zorg te verduurzamen. De Green Deal 3.0 gaat over medicatie, over circulair werken, maar ook over het terugdringen van de CO2-uitstoot in de sector. Op het gebied van CO2-uitstoot wordt gestreefd naar 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 t.o.v. 2018 en klimaatneutrale zorg in 2050.