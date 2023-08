Bijzondere bruinkopdiksnavelmees breidt zich uit

De bruinkopdiksnavelmees, grote kans dat je er nog nooit van hebt gehoord. Het is namelijk een exotisch vogeltje dat bijna nergens in Nederland voorkomt, behalve hier bij Weert. Het kleine bruine vogeltje, dat lijkt op een staartmees of baardmannetje, ziet er niet alleen exotisch uit, het ís ook een exoot. En het worden er steeds meer, al is het nog de vraag of dat goed nieuws is.