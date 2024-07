Puberende lepelaars dansen al bedelend om ouders heen

In Nederland leeft er een grote populatie lepelaars van ongeveer 2500 broedparen. Dat is best bijzonder want rond 1970 waren dat maar 170 broedparen. Het beschermen van de soort is in de voorbije jaren dus succesvol geweest in ons land. Door die stijging heeft de soort zich nu ook gevestigd in Engeland, Frankrijk, België en Duitsland. Daarnaast zijn er nog grotere populatie te vinden in Hongarije, Oekraïne, Spanje en Griekenland.