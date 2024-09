Afval in Amsterdamse water tegengehouden door luchtbellenscherm

De zogenoemde Bubble Barrier, die sinds 2019 in het Amsterdamse Westerdok ligt, blijft daar. Dat meldt wethouder Melanie van der Horst (Openbare Ruimte en Water) maandag in een raadsbrief. Het bedrijf The Great Bubble Barrier plaatste vijf jaar terug een gordijn van luchtbellen in het Amsterdamse water, die een groot deel van het drijvende plastic tegenhoudt, wat daarna in speciale opvangbakken terechtkomt.