Afgelopen jaar minder aardbevingen in Nederland

Het Groningenveld had te maken met 36 'geïnduceerde aardbevingen', oftewel aardbevingen veroorzaakt door menselijk handelen. Ook dit aantal is gedaald in vergelijking met eerdere jaren, in 2023 waren het er 43. De andere vier van de veertig waren bij kleinere gasvelden: een in Drenthe en drie in Groningen. Met het dichtdraaien van de gaskraan neemt het aantal aardbevingen in het noorden van het land al meerdere jaren af.