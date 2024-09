Achtervolging bij reigers, parende vroedmeesterpadden en beverrat

Als je goed kijkt, zie je dat deze vroedmeesterpad aan het paren is. Na de paring, wikkelt het mannetje van de vroedmeesterpad de eitjes om zijn achterpoten. De soort dankt dan ook de naam aan deze bijzondere broedzorg. Hij draagt ze drie tot zeven weken mee op het land. Daardoor is de kans dat de eitjes opgegeten worden een stuk kleiner dan bij kikkerdril in het water. Wanneer de eitjes op punt staan om uit te komen, zet hij ze af aan het water en kruipen de larven uit het ei. Gefilmd door: Thijs Heslenfeld

Hoewel het diertje in de video hard op een bever lijkt, is het een beverrat. Net als de bever, leeft ook deze soort in de buurt van water. Toch zijn er genoeg kenmerken waaraan je kunt zien dat het een beverrat is en geen bever. Zo heeft de beverrat een dunne staart die een beetje lijkt op een rattenstaart, terwijl de bever een platte staart heeft. De ogen en oren staan dichter bij elkaar en de beverrat is ook wat kleiner. Ook de witte snorharen en manier van zwemmen kunnen een herkenningspunt zijn. De beverrat zwemt namelijk meestal met een deel van de achterrug boven water. Michel Van Binst filmde dit exemplaar in België in de buurt van omgeving Dinant.