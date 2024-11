8 miljoen euro extra nodig voor toezicht, zegt Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer heeft uitgerekend wat per natuurgebied nodig is om voor voldoende toezicht te zorgen. "Om alles goed te kunnen doen, hebben we 59 fte extra nodig." Op dit moment heeft de organisatie 87 boa's in dienst, gezamenlijk goed voor 69 fte. Staatsbosbeheer vraagt het Rijk en de provincies daarom om hun bijdrage structureel met bijna 8 miljoen te verhogen.

Staatsbosbeheer heeft bijna 8 miljoen euro extra nodig om toezicht te kunnen houden op de veiligheid in de natuurgebieden. De beheerorganisatie zegt nu niet genoeg boa's te hebben om alle toezicht- en handhavingstaken uit te voeren. In sommige gebieden is daardoor helemaal geen boa actief.

Afgelopen jaar ontving Staatsbosbeheer voor al haar taken 31 miljoen euro van het Rijk en bijna 73 miljoen van de provincies via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap. Slechts een klein deel van die bedragen is echter bedoeld voor toezicht en handhaving. Staatsbosbeheer beheert met ruim 1400 medewerkers meer dan 270.000 hectare aan bos, natuur en landschap in Nederland.

Boa's dragen bij aan de veiligheid

"Boa's zijn onze ogen en oren, ze kennen ieder paadje en ieder plekje in de gebieden die we beheren", zegt een woordvoerder. "Ze dragen daardoor bij aan de veiligheid. Onze boa-organisatie is de afgelopen jaren geprofessionaliseerd, zowel qua opleiding als qua uitrusting met onder meer pepperspray en bodycams. Dat is nodig ook, omdat de politie zich heeft teruggetrokken uit de natuurgebieden. Maar we krijgen onze capaciteit slechts met kunst-en-vliegwerk op orde."

Zo had Staatsbosbeheer in de eerste negen maanden van dit jaar geen boa rondlopen in de Brabantse Kempen. Boswachters hielden in die tijd bij hoeveel strafbare feiten ze tegenkwamen. "Dat zijn er tot oktober 1627", aldus de woordvoerder. In bijna de helft van de gevallen ging het om motorcrossers die op plekken reden waar ze niet mogen komen. De boswachters stuitten ook op vernielingen, stroperij, dumpingen en illegale kampeerders. "Omdat er geen boa actief is, konden deze meldingen niet worden opgevolgd."