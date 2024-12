2024 was geen goed jaar voor de vlinder

Het afgelopen jaar gaat de boeken in als opnieuw een slecht vlinderjaar, meldt de Vlinderstichting op natuurwebsite Nature Today. Zowel in het voorjaar als in de zomer zijn veel minder vlinders geteld dan gemiddeld in de afgelopen dertig jaar. Hoewel er in september een piek te zien was in de tellingen, heeft die volgens de stichting "niet het vlinderjaar gered".