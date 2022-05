Over Voorbij de grenzen van Saoedi-Arabië

Bij hoge uitzondering krijgt Sinan Can toestemming om gedurende een jaar door Saoedi-Arabië te reizen. De nieuwe kroonprins Mohammad Bin Salman heeft verregaande hervormingen aangekondigd en Can volgt samen met regisseur Thomas Blom de veranderingen van binnenuit, door de ogen van de inwoners zelf. Maar als journalist Jamal Khashoggi vermoord wordt, komt het land onder hoogspanning te staan. Zijn het slechts loze beloften of is Saoedi-Arabië echt in staat te veranderen?

We kennen Saoedi-Arabië van de olierijkdom, het strenge Islamitische geloof en onderdrukking van vrouwen. Maar het land zegt een nieuwe weg in te willen slaan en zet voorzichtig de deur open voor toeristen. Ook Can krijgt in de eerste aflevering de verborgen rijkdommen te zien en hij reist naar de oude stad van Jeddah. Daar volgt hij enkele jongeren die op zoek zijn naar vrijheid. Ze eisen gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, maar Can ontdekt dat de conservatieve weerstand nog enorm is. Eén verkeerd woord en je kan worden opgepakt. Hoe ver gaan ze in de strijd voor vrijheid?

In het tweede deel dringt Can door tot de elite van Saoedi-Arabië in Al-Diriyah, de bakermat van het Huis van Saoed. Hoe ver gaat de loyaliteit richting koningshuis na de beschuldiging van de moord op Khashoggi? In het derde deel volgt Can het spoor van de pelgrims, van de Rode Zeekust tot aan de heilige Kaäba in Mekka. Er wordt opgeroepen tot een gematigde Islam, maar staan de religieuze leiders hier wel achter? In de slotaflevering reist hij naar het conservatieve zuiden, tot aan de grens met Yemen, waar de weerstand van de bevolking voor verandering het grootst is. Brokkelt de steun voor kroonprins Mohammed Bin Salman af? En wat betekent dit voor de hervormingen?

Sinan Can (1977) maakte voor BNNVARA eerder onder andere de documentaireseries Bloedbroeders, De Arabische Storm en In het spoor van IS. In 2016 ontving hij de prijs 'Journalist voor de Vrede' en in 2018 kreeg hij als 'Vredesheld' de PAX Duif.