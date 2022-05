Voorbij de grenzen van Saoedi-Arabië

Bij hoge uitzondering krijgt Sinan Can toestemming om gedurende een jaar door Saoedi-Arabië te reizen. De nieuwe kroonprins Mohammad Bin Salman heeft verregaande hervormingen aangekondigd en Can volgt samen met regisseur Thomas Blom de veranderingen van binnenuit, door de ogen van de inwoners zelf. Maar als journalist Jamal Khashoggi vermoord wordt, komt het land onder hoogspanning te staan. Zijn het slechts loze beloften of is Saoedi-Arabië echt in staat te veranderen?