Geraldine Kemper en Tim Hofman kijken in elke aflevering met een panel van veertien jongeren naar op waarheid geïnspireerd drama. Wanneer is seksueel gedrag acceptabel en waar ligt de grens? Wilden ze dit allebei wel of werd een van beiden onder druk gezet? Heeft er iemand spijt en wat betekent dat dan? Deze vragen staan centraal in de discussie tussen 7 meisjes en 7 jongens in een villa in Baarn.