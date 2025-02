The Cleaner S03E01-02: opvallende acteurs in fijne gastrollen

© BBC

De eeuwige loser Paul Wickstead (Greg Davies) krijgt weer een keur aan vieze klussen voorgeschoteld, in derde deel waarin onder meer Gemma Whelan een trefzekere gastrol vervult.

Greg Davies (tevens showrunner) is weer terug als de eeuwige loser Paul Wickstead, die tenminste nog iets van zijn leven probeert te maken door het vieze werk te doen dat anders zou blijven liggen. Aan het begin van het derde seizoen krijgt hij weer een smakeloze klus op zijn bord. Tijdens een verhuizing is een loodzware piano terechtgekomen op een verhuizer. Het slachtoffer heeft het overleefd, maar in de hal van de villa waar de piano zou moeten komen te staan is het een bloederige chaos. Dus schiet ‘Wicky’ de villabewoner te hulp. Als hij in zijn koddige klusbus de oprit op komt rijden, ziet hij een man die een dure sportauto aan het wassen is.

Wicky begint, zoals Wicky dat doet, aan een tirade. Over de puissant rijke mensen die in dat dikke huis wonen. Mensen die hun klusjes door anderen laten opknappen. Maar de autowasser blijkt de eigenaar én een oude jeugdvriend van Wicky. Deze Justin (Ben Willbond) heeft in Londen goede zaken gedaan en is terug verhuisd naar zijn geboortegronden. Wicky is natuurlijk stikjaloers, maar ontdekt gaandeweg dat rijkdom niet zaligmakend is, en dat Justin eigenlijk net zo’n grote loser is als hijzelf. De boodschap ligt er dik bovenop, maar dat maakt hem niet per se minder grappig.

De tweede aflevering is leuker, met Gemma Whelan (Game of Thrones; The Tower) als een chagrijnige zwangere vrouw die ook te maken heeft met een schoonmaakprobleempje. De dynamiek tussen Davies en Whelan is uiterst vermakelijk. Hij torent boven haar uit, maar zij weet hem toch te intimideren. Ook is het fijn om te constateren dat Whelan naast haar dramatische talent beschikt over komische timing. Dat is ook één van de leuke dingen aan The Cleaner: de mogelijkheid om elk seizoen opvallende acteurs te casten in gastrollen. Zo wordt elke aflevering een potentiële verrassing.