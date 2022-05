De afgelopen tien jaar zijn vele duizenden kinderen uitgezet naar landen die ze zich niet of nauwelijks nog herinnerden. Hun ouders hadden in Nederland om politiek asiel gevraagd maar raakten uitgeprocedeerd. Ze kregen de keuze om vrijwillig te vertrekken in ruil voor geld of onder dwang door de Nederlandse overheid te worden uitgezet. Politiek verantwoordelijke bestuurders gingen ervan uit dat het goed zou komen met deze kinderen in het land van hun ouders. Maar hoe het ze daadwerkelijk verging na hun uitzetting is nagenoeg onbekend. Deze vraag is de aanleiding voor de vierdelige documentaireserie ‘Uitgezet’ van de VARA, waarin verslaggever Sinan Can samen met documentairemakers kinderen heeft opgezocht in Irak, Afghanistan, Angola, Armenië en Kosovo.