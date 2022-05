In de kennisquiz Per Seconde Wijzer gaan twee spelers - onafhankelijk van elkaar - de strijd aan met de klok. De spelers moeten binnen 200 seconden vier vragen beantwoorden. Deze vier vragen gaan over één van de zelf gekozen categorieën, te weten; Geschiedenis, Kunst & Cultuur, Wetenschap, Sport of Tegenwoordige Tijd. Elke vraag bestaat uit negen onderdelen, waarvan de speler er per ronde steeds meer goed moet beantwoorden. Na de derde ronde kan een speler zelf kiezen of hij of zij doorspeelt. Uiteindelijk moet de speler in de vierde ronde - ook wel superronde genoemd - alle negen onderdelen van de vraag goed beantwoorden, of eerder verdiende jokers inzetten. Per Seconde Wijzer wordt dit seizoen voor het eerst gepresenteerd door Erik Dijkstra.