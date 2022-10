Red de bij opnemen Achter de schermen • 12-05-2018 • leestijd 1 minuten • bewaren

We zijn weer terug in de studio om een nieuw liedje op te nemen. Na de tijger is het nu tijd voor de bij! Naast het zingen en een potje verstoppertje, vertellen zangcoach Michiel, producer Tjeerd en vlogger Bram wat ze het leukste en het saaiste vinden van werken bij Kinderen voor Kinderen. Snel kijken!