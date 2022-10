In de klas

Dans en zing in de klas!

Muziek in de klas is belangrijk én leuk. Leerkrachten hebben niet altijd tijd om zelf een muzikaal lesprogramma te ontwikkelen. Daarom helpt Kinderen voor Kinderen je graag op weg met video's en ander lesmateriaal.

Kinderen voor Kinderen in de klas

In de serie Kinderen voor Kinderen in de klas leren Gino en Jady je aan de hand van allerlei leuke en uitdagende zangoefeningen hoe je het beste je stem kunt gebruiken. De afleveringen zijn beschikbaar op onze site:

Zanglessen

Wij maken regelmatig zangles-video's van onze liedjes. Je kunt ze allemaal vinden in een handige Wij maken regelmatig zangles-video's van onze liedjes. Je kunt ze allemaal vinden in een handige playlist met dans-en zanglessen op YouTube.

Danslessen

Van onze liedjes voor de Koningsspelen en de Kinderboekenweek maken we altijd een dansles-video. Deze kun je vinden in de Van onze liedjes voor de Koningsspelen en de Kinderboekenweek maken we altijd een dansles-video. Deze kun je vinden in de playlist met dans-en zanglessen op YouTube.

Bladmuziek

Van heel veel liedjes hebben we gratis bladmuziek beschikbaar Van heel veel liedjes hebben we gratis bladmuziek beschikbaar op deze pagina . Hiermee kun je leerlingen begeleiden op bijvoorbeeld piano of gitaar of natuurlijk kinderen zelf leren noten lezen.

Energizers en warming up

Na een toets of dictee even iedereen van z'n stoel en samen bewegen! Dat kan met onze warming ups en energizers. Hieronder vind je een paar suggesties.

Meezingen met songtekstvideo's

Gewoon even lekker meezingen met de hele klas, zonder instructie of voorbereiding kan natuurlijk ook. In onze Gewoon even lekker meezingen met de hele klas, zonder instructie of voorbereiding kan natuurlijk ook. In onze playlist met songtekstvideo's vind je van alle grote hits een video met de liedtekst in beeld.

Schooltv

Vanaf 2018 werken we samen met Schooltv om de lesmaterialen bij onze liedjes en videoclips beschikbaar te maken voor docenten. Op Vanaf 2018 werken we samen met Schooltv om de lesmaterialen bij onze liedjes en videoclips beschikbaar te maken voor docenten. Op onze Schooltv-pagina vind je een overzicht.