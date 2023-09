Zorgpremie stijgt 12 euro per maand, kleine veranderingen in het basispakket Vandaag • leestijd 2 minuten • 4221 keer bekeken • bewaren

Op Prinsjesdag is bekendgemaakt dat de zorgverzekering ook volgend jaar duurder wordt. In 2024 gaat de premie van de basisverzekering met ongeveer 12 euro per maand omhoog. Hierdoor wordt de totale zorgpremie in 2024 gemiddeld 149 per maand, verwacht het kabinet. Omdat ouderen meer risico lopen op een val, komen trainingen in valpreventie in het basispakket.

Dat de zorgpremies weer hoger worden, komt onder andere door de gestegen inflatie en door hogere lonen voor het zorgpersoneel. Het ministerie van Volksgezondheid verwacht ook dat er in 2024 weer meer vraag naar zorg zal zijn, waardoor de kosten toenemen.

Hoe de verhoging precies uitpakt per zorgverzekering wordt binnenkort duidelijk. Voor 12 november maken de zorgverzekeraars hun premies voor het nieuwe jaar bekend.

Zorgtoeslag

Lage en middeninkomens worden via de zorgtoeslag deels gecompenseerd voor de gestegen zorgpremie. In 2024 wordt de zorgtoeslag maximaal 127 euro per maand. Dit jaar werd de zorgtoeslag eenmalig verhoogd om het verlies van koopkracht te dempen, maar deze verhoging vervalt in 2024.

Basispakket 2024

De veranderingen in het basispakket van de zorgverzekering per 1 januari 2024 zijn:

Trainingen valpreventie voor ouderen

De zorgkosten die voorvloeien uit een val zijn hoog. Omdat met name oudere mensen meer risico lopen op een val, komen trainingen in valpreventie in het basispakket. Om uit te maken wie er in aanmerking komt voor een beweegprogramma, volgt er eerst een screening.

Aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen

Leefstijlbegeleiding van kinderen met overgewicht en obesitas komt in het basispakket.

Flexibelere inzet kraamzorg

Vanaf 2024 kunnen gezinnen tot 6 weken na de bevalling kraamzorg krijgen. Nu ligt de grens nog op de tiende dag na de bevalling.

Herstelzorg na corona

Paramedische herstelzorg na corona wordt verlengd. Het gaat daarbij om fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek.

Eigen risico blijft 385 euro