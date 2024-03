Zorginstituut wil oefentherapie voor reumatoïde artritis in basispakket

Langdurige oefentherapie voor patiënten met ernstige reumatoïde artritis (RA) moet in het basispakket van de zorgverzekering worden opgenomen. Dat adviseert Zorginstituut Nederland aan demissionair minister van Volksgezondheid, Conny Helder (VVD).

Adviezen van het Zorginstituut wegen zwaar mee in de besluitvorming van de minister. Als die het advies overneemt, gaat de vergoeding waarschijnlijk in per 1 januari 2025.