Zorg niet vergoed? Vanaf 1 september moet arts hier verplicht voor waarschuwen theme-icon Lijf • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Heeft jouw zorgverzekering geen contract met een zorgverlener? Dan kun je onverwachts voor hoge zorgkosten komen te staan als je hier niet van op de hoogte bent. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) scherpt daarom per 1 september de informatieplicht voor zorgaanbieders aan. Heeft een arts of andere zorgverlener geen contract met jouw zorgverzekering, dan moet deze vóór de start van de behandeling jou hierop wijzen.

Nog te vaak worden patiënten en cliënten geconfronteerd met onverwachte bijbetalingen voor ontvangen zorg, stelt de NZa. Patiëntenfederatie Nederland is tevreden over deze aanscherping. Nu krijgen patiënten nog te vaak achteraf te maken met hoge rekeningen door onbewust gebruik te maken van ongecontracteerde zorg die niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed.

Wat wordt er anders? Zorgaanbieder moet 'actief' en 'aantoonbaar' informeren

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit is het belangrijk dat mensen vooraf geïnformeerd worden als zij gebruik gaan maken van zorg die niet wordt vergoed door hun zorgverzekeraar. Daarom heeft de NZa de Regeling informatieverstrekking door zorgaanbieders aangescherpt.

Zorgaanbieders die geen contract hebben, moeten per 1 september mensen vooraf actief en aantoonbaar informeren dat zij op het punt staan gebruik te maken van niet-gecontracteerde zorg en dat dit gevolgen heeft voor hun vergoeding.

Actief betekent dat de zorgaanbieder de informatie daadwerkelijk aan de patiënt verstrekt. Informatie waar de patiënt zelf naar moet zoeken, zoals een bericht op de website van de zorgaanbieder, is niet voldoende.

Aantoonbaar betekent dat de zorgaanbieder moet kunnen laten zien dat hij de informatie actief heeft gedeeld. Aan het vereiste van aantoonbaarheid wordt volgens de NZa voldaan als de informatie per post, per e-mail of via het patiëntenportaal aan de patiënt gestuurd wordt.

Voor de exacte hoogte van wat er wel en niet vergoed wordt, mag de zorgaanbieder verwijzen naar de zorgverzekering van de patiënt en hoeft de zorgaanbieder alleen te vermelden dat het eigen risico (mogelijk) wordt aangesproken. Indien nodig kun je daar navraag over doen bij je eigen zorgverzekering.

Patiëntenfederatie Nederland gaat na 1 september nauwgezet volgen of zorgaanbieders zich aan de aangescherpte informatieverplichting gaan houden.

“Patiënten vaak niet op de hoogte van welke zorg wordt vergoed”

De informatie vanuit zorgverzekeraars en zorgverleners richting patiënten over welke zorg in welke polis vergoed wordt, schiet op dit moment nog tekort, vindt de Patiëntenfederatie. Het is zo ingewikkeld geworden voor patiënten dat de belangenvereniging spreekt over een black box.

Vorig jaar zomer deed de Patiëntenfederatie navraag onder ruim 12.000 patiënten. Daaruit kwam naar voren dat mensen er vaak niet van op de hoogte zijn dat hun verzekeraar geen contract heeft met een zorgverlener. Dat gold voor 49 procent van de respondenten die de naar een niet-gecontracteerde medisch specialist, wijkverpleegkundige of zorgverlener binnen de GGZ waren gegaan. 44 procent kreeg informatie hierover pas te horen toen de zorg al bezig was, 35 procent toen de zorg al was afgerond. Een aanzienlijk deel van de patiënten zou een andere keuze gemaakt hebben als ze dit van te voren wel hadden geweten.