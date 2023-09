Zonnepanelen? Meerjarig vast contract afsluiten steeds moeilijker theme-icon Geld • 05-09-2023 • leestijd 4 minuten • 3938 keer bekeken • bewaren

Bezitters van zonnepanelen kunnen steeds moeilijker een vast contract afsluiten met een looptijd van meerdere jaren. Bij Essent en Eneco – twee van de grootste energieleveranciers van het land – kunnen mensen met zonnepanelen momenteel niet kiezen voor een vast contract met een looptijd van drie jaar. Een jaarcontract met vaste prijzen behoort nog wél tot de opties. Vattenfall is er nog niet over uit, maar zoekt naar een meer evenredige manier om de kosten te verdelen. Een terugleververgoeding opleggen aan bezitters van zonnepanelen is een voor de hand liggende stap.

Ook energieleveranciers als Energiedirect en Oxxio bieden momenteel geen mogelijkheid om als bezitter van zonnepanelen een meerjarig vast contract af te sluiten: een jaarcontract met vaste prijzen is op dit moment het hoogst haalbare voor deze groep consumenten.

Verduurzaming heeft een keerzijde

Het aantal zonnepanelen op daken van Nederlandse huishoudens stijgt de laatste jaren hard, maar aan deze verduurzaming zitten ook nadelen. Meer specifiek gaat het om financiële nadelen voor huishoudens die dachten een dubbele slag te slaan door hun woning te verduurzamen én zo tegelijkertijd een lagere energierekening te krijgen. Maar er lijkt een soort van kantelpunt te zijn bereikt.

Hoe zit dat precies? Inmiddels zijn er in Nederland zó veel zonnepanelen aangesloten dat er massaal zonnestroom wordt teruggeleverd aan het net. Dat geldt voor veel huishoudens met zonnepanelen, want op zonnige dagen wekken deze huishoudens doorgaans meer energie op dan dat ze zelf verbruiken. En die 'overtollige' stroom moet ergens heen, wat voor de nodige uitdagingen zorgt.

Bekijk ook onderstaande reportage over Eneco en Essent, die klanten na onterechte prijsverhogingen een compensatie aanboden. Het artikel gaat verder na onderstaande video.

Energieleveranciers moeten steeds vaker onbalanskosten betalen

Energieleveranciers moeten de teruggeleverde stroom immers ergens kwijt, en dat wordt steeds lastiger naarmate er meer zonnepanelen zijn. Meer zonnepanelen betekent immers meer stroom die op zonnige dagen aan het net teruggeleverd wordt. En daar is het huidige elektriciteitsnet niet op berekend, wat ingrijpen noodzakelijk maakt.

Is dat het geval, dan moeten energieleveranciers ervoor kiezen om bepaalde energiecentrales tijdelijk stil te leggen of minder hard laten draaien. En dat kost de leveranciers geld, want daarvoor moeten ze iedere keer een vergoeding betalen. Deze vergoeding staat bekend als de zogenaamde onbalanskosten. En dat loopt behoorlijk in de papieren. Kosten die op de één of andere manier gedekt moeten worden.

Oplossing? Heffing voor klanten die stroom terugleveren

Zo maakte energieleverancier Vandebron vorige maand bekend dat zij een heffing op gaan leggen aan klanten met zonnepanelen die zelf minder verbruiken dan dat ze opwekken en dus energie terugleveren.

Veel bezitters van zonnepanelen reageerden verbolgen, maar deze maatregel valt vanuit het perspectief van energieleveranciers ergens wel te verklaren: de onbalanskosten moeten sowieso betaald worden en zonder speciale heffing voor mensen met zonnepanelen draaien óók mensen die zelf überhaupt geen zonnepanelen hebben op voor deze kosten.

Vandebron heeft dan ook besloten om deze kosten af te wentelen op de bezitters van zonnepanelen, en wel in de vorm van een terugleverheffing. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat ook andere energieleveranciers voor deze aanpak kiezen. Een andere stap die meer energieleveranciers de komende tijd vermoedelijk nemen, is om klanten met zonnepanelen geen langlopende vaste contracten meer aan te bieden.

Uiteraard zou je kunnen beargumenteren dat energieleveranciers – die over het algemeen flinke winsten maken sinds de energiecrisis – het wellicht gewoon met een tandje minder winst kunnen doen, maar goed, de werkelijkheid is nu eenmaal dat energieleveranciers commerciële ondernemingen zijn: van liefdadigheid hoef je dan ook niet veel te verwachten.

Essent en Eneco: "Te onzeker om nu langdurige zekerheid te kunnen bieden"

Tegenover RTL Nieuwserkent Essent dat de kwestie voor consumenten vervelend is, maar voegt daaraan toe: "Het is nu te onzeker om langdurig zekerheid te bieden aan mensen met zonnepanelen."

Een woordvoerder van Eneco: "Net als sommige andere aanbieders bieden wij huishoudens met zonnepanelen tijdelijk geen vast contract met een looptijd van drie jaar aan". Gevraagd naar de manier waarop zij de kosten zo evenredig mogelijk denken te verdelen, stelt een woordvoerder: "Daar wordt nog naar gekeken en dat is op dit moment nog niet duidelijk."

Voor Essent speelt bovendien mee dat ze salderen als financieel risicovol beschouwen. Als klanten meer kilowattuur terugleveren aan het net dan dat ze als huishouden zelf verbruiken, krijgen ze voor het resterende aantal kilowattuur een vergoeding. Dat heet salderen. Maar deze vergoeding is vaak hoger dan de prijs van stroom op het moment dat huishoudens stroom terug leveren. Hoe meer mensen dat tegelijkertijd doen, hoe lager de stroomprijs, en hoe ongunstiger het uitpakt voor de energieleveranciers.

Op dit moment worden deze kosten verdeeld onder alle klanten, dus ook klanten die zelf niet in het bezit zijn van zonnepanelen. Maar of dat eerlijk is, en of dat op de lange termijn houdbaar is, valt te betwisten. Momenteel valt niet met zekerheid te voorspellen hoeveel zonnestroom er teruggeleverd wordt aan het net. In het verlengde daarvan valt niet te voorspellen in hoeverre energieleveranciers te maken krijgen met zeer lage – of zelfs negatieve – stroomprijzen.

Mede daarom heeft Essent besloten om voorlopig geen vaste contracten met een looptijd van langer dan één jaar aan te bieden aan bezitters van zonnepanelen. Hoe lang dat duurt en of daar op termijn verandering in komt, is op dit moment niet duidelijk

Vattenfall zoekt naar manieren "om de kosten eerlijk te verdelen"

Van de grootste energieleveranciers is het bij Vattenfall momenteel nog wel mogelijk om als eigenaar van zonnepanelen een meerjarig vast contract af te sluiten. De vraag is voor hoe lang dat nog zo is. Een woordvoerder stelt tegenover RTL Nieuws dat ze het probleem van de stijgende kosten herkennen en eveneens bezig zijn met "het zoeken naar manieren om die kosten zo eerlijk mogelijk te verdelen."

Lees ook onderstaande artikelen