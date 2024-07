Zo verwijder én voorkom je gele zweetvlekken in witte kleding Vandaag • leestijd 7 minuten • 5341 keer bekeken • bewaren

Heb jij veel witte kleding in jouw garderobe? Dan ben je wellicht bekend met het verschijnsel 'gele zweetvlekken'. Deze vlekken zien er lelijk uit en het is bovendien best een klus om deze vlekken te verwijderen. Maar is jouw kledingstuk dan rijp voor de container? Met deze tips verwijder én voorkom je gele zweetvlekken.

Waardoor ontstaan gele zweetvlekken?

De kans is groot dat je ooit een kledingstuk hebt gehad waar na verloop van tijd een gele zweetvlek op ontstond. Maar hoe komt dat eigenlijk?

Een grote boosdoener is deodorant, meer specifiek deodorant met bepaalde bestanddelen zoals verschillende chemicaliën en aluminium. Als deze in contact komen met de in transpiratie aanwezige proteïnen, zullen gele zweetvlekken ontstaan.

Heb je een gele zweetvlek aangetroffen op een kledingstuk? Dan geldt dat het eenvoudiger is om deze vlek te verwijderen naarmate je er sneller bij bent. Hoe langer je wacht, hoe hardnekkiger de vlek wordt en hoe lastiger deze zich laat verwijderen.

Van groot belang zijn de materiaalsoort en het wasvoorschrift dat op het betreffende kledingstuk van toepassing is. Sommige materiaalsoorten zijn veel kwetsbaarder en delicater dan andere stoffen, en als je bepaalde reinigingsmiddelen verkeerd toepast, loop je het risico op onherstelbare schade. Ga dit dus altijd goed na!

Als je een kledingstuk hebt geprobeerd te reinigen, maar je onvoldoende resultaat hebt geboekt, dan zijn er een paar zaken die je dient te vermijden. Dat geldt voor de wasdroger en voor je strijkijzer. Door de warmte worden de vlekken nog hardnekkiger.

Maar wat kun je zoal proberen? Daar gaan we het nu over hebben.

Groene zeep

Groene zeep is een allemansvriend voor dit soort klusjes. Je kunt proberen om de zweetvlekken in te wrijven met groene zeep.

Vervolgens is het een kwestie van een paar uur wachten terwijl je de zeep laat intrekken. Daarna spoel je het kledingstuk uit om de meeste zeep te verwijderen en tot slot was je het kledingstuk volgens de wasvoorschriften. Zeker als er sprake is van een vrij minimale vlek, is de kans op succes groot.

Azijn

Azijn is in praktisch ieder huishouden aanwezig en dit middel leent zich goed voor dergelijke schoonmaakklusjes. Wat je verder nog nodig hebt, is een plantenspuit.

Meng gelijke delen water en azijn en doe dit mengsel in de plantenspuit. Vervolgens bespuit je de zweetvlekken en laat je dit een paar uur intrekken. Als de vlekken hardnekkiger zijn, kun je het kledingstuk ook in het azijn-watermengsel laten weken. Of je voegt naar verhouding meer azijn dan water toe.

Na een paar uur kun je het kledingstuk wassen zoals je dat gewend bent.

Maak gebruik van de zon

Je kunt gebruik maken van de zon, aangezien de zon fungeert als natuurlijk bleekmiddel. Voorwaarde is uiteraard wél dat er sprake is van een zonnige dag.

Als je je kleding in de tuin of op het balkon te drogen hangt, helpt het zonlicht om de gele zweetvlekken te doen verbleken. Het meest efficiënt en effectief als het geen enorm hardnekkige vlekken betreft.

Wasmiddelen voor witte was

Er zijn verschillende wasmiddelen te koop die speciaal bedoeld zijn voor witte was. Deze wasmiddelen zijn over het algemeen best effectief als het gaat om het verwijderen van zweetvlekken.

Wat bovendien ook kan, is wat van dit wasmiddel aanbrengen op de vlekken voordat het kledingstuk de was in gaat. Ook in dit geval geldt dat je het een poosje laat intrekken en dat je het kledingstuk vervolgens moet uitspoelen voordat de kleding de wasmachine in gaat.

Baking soda

Ja, ook baking soda – oftewel zuiveringszout – is geschikt om zweetvlekken uit witte kleding te verwijderen. Je maakt simpelweg een soort papje van baking soda en water en dat mengsel breng je aan op de vlek.

Ook nu laat je dit mengsel een paar uur intrekken. Daarna kan het kledingstuk gewoon in de wasmachine. Soms wordt geadviseerd om de vlek vóór het wassen nog even in te wrijven met wasmiddel voor een nog beter resultaat. Het proberen waard.

Citroensap

Je kunt citroensap mengen met een beetje water en dit mengsel vervolgens aanbrengen op de zweetvlek.

Ook nu geldt dat je het mengsel een paar uur moet laten intrekken en dat het kledingstuk vervolgens direct de wasmachine in kan.

Bleek

Bleekmiddel is weliswaar iets zwaarder geschut, het is wél effectief om zweetvlekken te verwijderen. Maar omdat bleek de kleding ook daadwerkelijk aantast, is deze methode minder geschikt om vaak te herhalen. Probeer éérst of andere methoden enig effect sorteren.

Geen succes, en wil je een poging wagen met bleekmiddel? Voeg wat bleek toe aan water en leg het kledingstuk te weken. Daarna moet je de bleek goed uitspoelen.

Het dragen van handschoenen bij het gebruik van bleek is aan te raden, aangezien het nogal hardnekkig en agressief spul is.

Ammonia

Ook ammonia (zonder 'k', dit is het mengsel van het gas ammoniak mét 'k' en water) is tamelijk agressief spul, maar het kan wel worden gebruikt om zweetvlekken te verwijderen. In dit geval kun je ammoniak het beste aanlengen met wat water. Met een doekje of een washandje wrijf je het mengsel vervolgens op de vlekken.

Bij het gebruik van ammoniak kun je het beste enige voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Het dragen van handschoenen is sterk aan te bevelen, en een veiligheidsbril en overige beschermende kleding kunnen ook zinvol zijn.

Vanwege de sterke geur kan irritatie optreden aan de ogen en de luchtwegen, daarom moet je ammonia altijd in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Zet het raam open of beter nog, doe het klusje buiten in de tuin of op het balkon.

Ammonia is overigens behoorlijk schadelijk voor het milieu, ook iets om in overweging te nemen.

Glansspoelmiddel of een vaatwastablet

Een vaatwastablet of glansspoelmiddel gebruik je in de vaatwasser. Maar wist je dat deze middelen óók effectief kunnen zijn om gele zweetvlekken uit witte kleding te verwijderen?

Een vaatwastablet voeg je gewoon toe aan de wasmachine als je een witte was draait. Overigens ook effectief als er niet per se sprake is van zweetvlekken, maar als jouw witte kleding wat vaal en grauwig is geworden.

Glansspoelmiddel kun je gebruiken om de vlekken mee in te wrijven. Ook in dit geval geldt dat je het een paar uur moet laten inwerken voordat het kledingstuk de wasmachine in gaat. Op gekleurde kleding kun je beter géén glansspoelmiddel gebruiken, want het risico bestaat dat gekleurde kleding juist vaal wordt.

Speciale zweetvlekkenverwijderaars

Heb je veel van bovenstaande tips geprobeerd, maar helpt het niet? Dan kun je nog overwegen om op zoek te gaan naar schoonmaakmiddelen die speciaal ontwikkeld zijn voor het verwijderen van gele zweetvlekken.

Dat zijn vaak schuimende sprays waarmee je de vlekken moet voorbehandelen. Afhankelijk van de ernst en intensiteit van de vlek kan het nodig zijn om de behandeling een paar keer te herhalen, maar de kans is best groot dat het wél het gewenste resultaat oplevert.

En helpt ook dit niet? Soms is er helaas geen redden meer aan en is een kledingstuk simpelweg afgeschreven. Het is dan ook raadzaam om de vorming van gele zweetvlekken zo goed als mogelijk te voorkomen. Daar gaan we het straks over hebben.

Combineer voor het meest effectieve resultaat, maar let op

Je kunt bovenstaande tips in enkele gevallen ook combineren. Bijvoorbeeld door een vlek op een kledingstuk éérst in te wrijven met groene zeep en daarna te wassen met een vaatwastablet in de wasmachine. Of eerst behandelen met baking soda en daarna wassen met wasmiddel bedoeld voor de witte was.

Maar dit combineren is niet in alle gevallen een goed idee. Zo moet je agressieve middelen zoals bleek en ammonia nooit zomaar mengen met andere middelen.

Bleek en azijn mengen resulteert bijvoorbeeld in chloorgas. In kleine hoeveelheden is dat al genoeg om traanogen, ademhaling en hoesten te veroorzaken. Doe dit dus niet.

Hetzelfde geldt voor het mengen van bleek met ammonia. Daardoor ontstaat een gas met de naam chloramine. Klachten die kunnen optreden zijn vergelijkbaar met wat hierboven beschreven werd, dus ook dit is een absolute afrader.

Ook het mengen van baking soda met azijn is een slecht idee. Het is niet alleen ineffectief, maar als je het mengsel in een afgesloten container zoals een dichtgedraaide fles bewaart, zorgt de azijn ervoor dat de baking soda gaat schuimen. Als de druk te hoog wordt, kan de fles ontploffen.

Zweetvlekken voorkomen

Er zijn een paar dingen die je kunt doen om zweetvlekken zo goed als mogelijk te voorkomen.

Heb je flink lopen zweten in witte kleding? Dan kun je deze kledingstukken het beste zo snel mogelijk wassen na het dragen. Hoe eerder je dit doet, hoe kleiner de kans op zweetvlekken.

Aan het begin van dit artikel noemden we deodorant als één van de voornaamste boosdoeners die bijdragen aan de vorming van gele zweetvlekken. Dat komt door bepaalde chemicaliën en aluminium in de deodorant. Een variant zónder aluminium kan dan ook een hoop schelen.

Gebruik je deodorant? Laat deze dan goed opdrogen en inwerken voordat je een kledingstuk aantrekt. Als de deodorant nog vochtig is, neemt de kans op zweetplekken toe.

Van welke stof je kleding gemaakt is, bepaalt mede hoe groot de kans is dat er gele zweetvlekken ontstaan. Met kleding van synthetische stoffen zoals polyester en nylon loop je een behoorlijk risico op zweetvlekken. Dit risico is kleiner in het geval van kleding gemaakt van natuurlijke materialen, zoals katoen en linnen.

