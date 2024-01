Zo pak je de feestdagen op een duurzame manier aan theme-icon Duurzaam leven • 18-12-2023 • leestijd 3 minuten • 1423 keer bekeken • bewaren

Met de kerst voor de deur beginnen een hoop straten in Nederland er vrolijk verlicht uit te zien. En hoewel deze versieringen er ontzettend leuk uit zien, zijn de energieprijzen tegenwoordig hoog. Kassa zocht uit hoe je verantwoordelijk met je kerstversiering om kan gaan: goed voor je portemonnee en goed voor het milieu!

LED it snow

De sleutel tot duurzaam succes als het om verlichting gaat zijn LED-lampjes in plaats van de ouderwetse gloeilampjes. Ledverlichting gaat heel efficiënt met energie om. Kerstlampjes met ledjes zijn ongeveer acht keer zuiniger dan kerstverlichting met gloeilampjes. Om het even in perspectief te plaatsen: een kerstsnoer van 20 gloeilampjes, een kerstster, een lichtslang van 10 meter en een buitensnoer van 100 lampjes? Daarmee verbruik je in een tijdsbestek van 30 dagen zo'n 170 kilowattuur aan stroom.

Als je uitgaat van de gemiddelde energieprijs van oktober dit jaar - 33 cent per kWh - kost dat je voor 30 dagen zo’n 56 euro. Hoeveel je precies betaalt voor je kerstverlichting, is afhankelijk van wanneer je de kerstverlichting van zolder haalt. Hangt je verlichting inmiddels al een paar weken, dan kom je waarschijnlijk wel aan de twee maanden en kun je de prijs verdubbelen.

Blijf ver weg van dit soort producten

Het is niet meer van deze tijd om zakken nepsneeuw over de tuin te spreiden. Het ziet er misschien gezellig en winters uit om een ‘sneeuwdek’ in je tuin te hebben tijdens de kerst, maar deze nepsneeuw bestaat voor honderd procent uit plastic. Dat het via de tuin in de natuur of compostbak terecht komt is niet zo moeilijk om voor te stellen! Bekijk de waarschuwing van de Plastic Soup Foundation op X.

Kook bewust

Kerst betekent natuurlijk ook het gezellig samenkomen met de hele familie om eens flink de culinaire bloemetjes buiten te zetten. Je hebt vaker te veel dan te weinig eten in huis, waardoor er altijd wel wat overblijft. Ga je op Eerste Kerstdag helemaal los in de keuken? Dan kom je op Tweede Kerstdag waarschijnlijk al een heel eind met restjes. Zo heb je meer tijd voor je gasten en voorkom je dat al dat lekkers in de vuilnisbak belandt.

Ben je na één kerstdag al klaar met de festiviteiten? Kliekjes kun je lang in de vriezer bewaren. Daarover hebben we vorig jaar een artikel geschreven. Dat vind je hier!

Kijk eens kritisch naar je kerstboomsituatie

Het hebben van een duurzame kerstboom ambiëren een hoop mensen, maar er is nog veel onduidelijkheid over wát nu precies een duurzame kerstboom is. Traditiegetrouw haalt ruim 40 procent van de 8 miljoen huishoudens een echte boom in huis, blijkt uit cijfers van de Vereniging van Nederlandse Kerstbomenkwekers. Dat komt neer op zo'n 3 miljoen kerstbomen per jaar. Maar welke boom is duurzamer, een echte of een kunstkerstboom?

Dat is een lastige vraag om te beantwoorden: ongeacht de keuze, het milieu zal altijd worden belast. Hoe langer de 'nepper' gebruikt wordt, hoe beter. Het streven? Milieu Centraal zegt dat een kunstboom een meer duurzame keuze is dan een echte boom als de kunstboom minimaal tien jaar meegaat. Onderzoeker Joop Spijker van de Wageningen Universiteit zegt dat minimaal vijftien jaar gebruik maken van een namaakboom nog beter is.

Overweeg adoptie

Wil je een échte boom? Overweeg hem dan te ‘adopteren’. Verschillende organisaties bieden een duurzame kerstboom aan, welke veelal biologisch geteeld zijn en welke je in januari weer kan inleveren. Deze worden dan weer teruggezet. Volgens Milieu Centraal overleeft 90 procent van de kerstbomen de 'huurperiode'. Gemiddeld kan een boom drie tot vijf keer verhuurd worden.