Hoe kun je het beste je overheerlijke kerstkliekjes invriezen?

Hoe ziet jouw kerstdis eruit? Bereid je zelf een feestmaal? Of maakt ieder familielid een gang voor het kerstdiner? Bijna altijd blijft er wel wat over, omdat iedereen na een paar uur tafelen vol zit. Het is natuurlijk zonde om die overheerlijke kerstkliekjes weg te gooien. Hoe bewaar je die het beste?

Vlees en vis

Kerstdiners bestaan vaak uit vlees. Of het nu kip, kalkoen of konijn is; er komt bijna altijd wel wat van op tafel te staan. Vlees heeft een wat uitgebreidere handleiding wat betreft het bewaren.

Als je een groot stuk vlees hebt, is het handig om deze in stukken te snijden voordat je het invriest. Invriezen per portie is altijd een goed idee. Het wordt afgeraden om vlees gelijk op te eten wanneer je het ontdooit.

De beste manier om het te ontdooien? Leg vlees 24 uur van tevoren in de koelkast. Je eten is dan op tijd ontdooid, je bespaart energiekosten én behoudt meer vitamines.

Ben je vergeten om eten op tijd uit de vriezer te halen? Kleine stukken vlees of vis, of kleine kliekjes, zijn ook eenvoudig te ontdooien in een magnetron met ontdooi-stand. Keer je vlees of vis steeds na een minuut, of schep het kliekje om. Als je op een hogere wattage ontdooit, verliest het product veel vocht en gaan veel vitamines en mineralen verloren.

Groenten

Wanneer je groenten wil bewaren sta je ook vaak voor een uitdaging. Sommige groenten blijven langer goed in de koelkast, anderen juist op kamertemperatuur. Wil je groente langer bewaren, dan kun je ze invriezen. Kook de groente even kort (blancheren) voor je het in een bakje in de vriezer plaatst. Weet je niet zeker hoe je je groenten het beste kan bewaren? Gebruik deze handige tool van het Voedingscentrum.

Hoe lang kan ik het bewaren?

Het verschilt per vleessoort hoe lang je het ingevroren kan bewaren. Varkensvlees kan je uiterlijk twee maanden bewaren, gehakt, lamsvlees en gevogelte drie maanden en rundvlees een ruime negen maanden.

Voor overige kliekjes zoals rijst, vis en peulvruchten wordt het aangeraden om deze maximaal drie maanden te bewaren.

Let op: heb je een koelkast met een ingebouwd vriesvakje? In zo’n vriezer is de bewaartijd korter. Daarin kun je ingevroren etenswaren maximaal enkele weken bewaren.

Wanneer je een ingevroren maaltijd of kliekjes uit de vriezer hebt gehaald, moet je deze wel opeten en niet opnieuw invriezen. Eten ontdooien, opwarmen, op tafel of het aanrecht laten staan, terug laten koelen en weer invriezen? Dat zorgt voor flinke temperatuurschommelingen in je eten. Bacteriën reageren op deze schommelingen. Ze groeien bijvoorbeeld hard bij kamertemperatuur. Hoe meer tijd en mogelijkheid bacteriën krijgen om uit te groeien, hoe meer bacteriën op en in je eten zitten, hoe groter de kans dat je er ziek van kunt worden.

Meten is weten! Haal niet teveel in huis

Hoewel bewaren natuurlijk een goede manier is om voedselverspilling tegen te gaan, is jezelf wapenen tegen alle kerstacties van de supermarkt ook een goed idee. Houd je aan je lijstje en probeer geen impulsaankopen te doen. Je houdt dan minder snel eten over. En het is nog goedkoper ook. Extra eten in huis halen omdat je bang bent dat je niet genoeg hebt, is niet nodig. De meeste mensen vinden het niet erg als iets op is. Verspillingsvrij en gastvrij gaan prima samen.