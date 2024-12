Zo lang mogelijk vrij in 2025? Zó zet je je vakantiedagen optimaal in theme-icon Werk • Vandaag • leestijd 8 minuten • 418 keer bekeken • bewaren

Wie in Nederland werkt, komt er qua betaald verlof bekaaid vanaf. Van alle landen in West-Europa heeft Nederland namelijk het minste aantal officiële feestdagen én het minste aantal wettelijke vakantiedagen. Maar door je vakantiedagen slim in te zetten, kun je wél lang vrij nemen. Hoe zet je je vakantiedagen in 2025 optimaal in om zo lang mogelijk vrij te kunnen nemen? Dat lees je hier!

Wie voltijd werkt in loondienst, heeft volgens de Nederlandse wet recht op 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. Bij veel werkgevers krijg je iets meer betaalde vakantiedagen dan dat, en in veel cao's is ook vastgelegd dat werknemers recht hebben op meer betaald verlof. Maar het wettelijk minimum is slechts 20 dagen per jaar. Sommige andere landen in West-Europa doen het wat dat betreft beter. In landen als Zweden, Denemarken en Frankrijk hebben werknemers jaarlijks bijvoorbeeld recht op 25 betaalde vakantiedagen, en het Verenigd Koninkrijk spant de kroon met 28 betaalde vakantiedagen per jaar.

Daarnaast zijn er in Nederland slechts 11 officiële feestdagen. Deze kun je onderverdelen in algemeen erkende feestdagen en nationale feestdagen, en voor sommige feestdagen geldt bovendien dat mensen niet per definitie vrij zijn. Ook daarmee bungelt Nederland – samen met het Verenigd Koninkrijk – in de onderste regionen van de lijst van West-Europese landen. Finland heeft bijvoorbeeld 13 officiële feestdagen en Spanje heeft er maar liefst 14.

Kortom, wie het met een relatief geringe hoeveelheid betaald verlof moet doen, kan deze dagen maar beter zo slim mogelijk benutten. Hoe zet je je vakantiedagen in 2025 eigenlijk optimaal in om zo lang mogelijk vrij te kunnen zijn? Daar gaan we het nu over hebben.

52 dagen vrij door 25 vakantiedagen op te nemen

Het is essentieel voor je gezondheid en mentale welzijn om regelmatig vrij te nemen, en daar zijn de vakantiedagen dan ook voor bedoeld. Wie nooit vrij neemt, gunt zichzelf geen gelegenheid om uit te rusten en te herstellen. Op termijn neemt de kans op langdurige uitval dan ook toe als je structureel te weinig vrij neemt. Kortom, vrij nemen is niet alleen in het belang van de werknemer, het is in zekere zin óók in het belang van de werkgever. Maar je verlofuren benutten, hoe pak je dat nou slim aan?

We hebben de kalender van 2025 er eens bij gepakt. Door vakantiedagen slim op te nemen én ze te combineren met officiële feestdagen waarop de gemiddelde werknemer vrij is én doorbetaald krijgt, kun je 52 dagen vrij zijn door 25 vakantiedagen in te zetten.

In dit voorbeeld gaan we uit van een gemiddelde werknemer met een voltijdbaan van 40 uur per week, oftewel iedereen met een 9-tot-5 baan die op doordeweekse dagen (dus van maandag tot en met vrijdag) werkt. Ook gaan we uit van 25 vakantiedagen per jaar. Dat is weliswaar hoger dan het wettelijk minimum van 20 vakantiedagen, maar 25 betaalde vakantiedagen is in veel sectoren desalniettemin de norm.

Voor wie is dit voorbeeld minder geschikt?

Het voorbeeld dat je straks te zien krijgt, leent zich helaas niet zonder meer om toe te passen op iedere werkende in Nederland. Het één en ander hangt namelijk in sterke mate af van je werksituatie, je gezinssituatie en wat er omtrent vakantiedagen is geregeld in jouw cao. Het voorbeeld is dus niet voor iedereen even bruikbaar. In sommige sectoren wordt immers veel onregelmatiger gewerkt en in andere sectoren laat het werk het überhaupt niet toe om de tent dicht te gooien op officiële feestdagen, waardoor compensatie in de vorm van vervangende vrije dagen en/of extra salaris op een andere manier moet worden geregeld.

Ook is dit voorbeeld minder geschikt voor zzp'ers, want zzp'ers krijgen tijdens de vakantie en op officiële feestdagen niet doorbetaald. Dat komt doordat van zzp'ers verwacht wordt dat ze hun eigen broek op kunnen houden en ze geacht worden om zelf te regelen dat ze voldoende vrij kunnen nemen met genoeg financiële middelen om de periodes waarin er niet gewerkt wordt te kunnen overbruggen. Omdat we helaas niet met iedere arbeidssituatie rekening kunnen houden, nemen we een doorsnee werknemer als voorbeeld.

Daarnaast moeten ook mensen met jonge – of in ieder geval schoolgaande – kinderen even kijken in hoeverre het één en ander haalbaar en in praktische zin uitvoerbaar is, want als je onderstaande instructies volgt, is de consequentie wél dat er in de zomervakantie geen enkele ruimte meer is om vrij te nemen. Dat maakt het lastig om in de zomermaanden met het gezin op vakantie te gaan.

En wellicht ben je niet de enige op de werkvloer die denkt te kunnen profiteren van bepaalde feestdagen die gunstig vallen, dus houd in de planning ook rekening met je collega's. Niet iedereen kan immers op hetzelfde moment vrij nemen.

In 2025 vallen de meeste officiële feestdagen tussen april en juni

Sommige feestdagen vallen altijd op een vaste dag. Voor deze feestdagen geldt dat ze niet ieder jaar op exact dezelfde datum vallen, maar wél op dezelfde dag. Dat geldt bijvoorbeeld voor Pasen, maar ook voor Eerste en Tweede Pinksterdag. Deze feestdagen vallen immers altijd op een zondag én de daarop volgende maandag.

Andere feestdagen zijn daarentegen wél gebonden aan een vaste datum, maar juist niet aan een vaste dag. Daarom heb je sommige jaren meer geluk dan andere jaren, want het kan gebeuren dat officiële feestdagen als Koningsdag of Nieuwjaarsdag in het weekend vallen. Is dat het geval? Dan hebben degenen die van maandag tot vrijdag werken pech, want zij krijgen dan géén doorbetaalde vrije dag. Het loont dan ook om ieder jaar even te kijken hoe de feestdagen precies vallen.

Bevrijdingsdag valt op 5 mei en is in zekere zin een vreemde eend in de bijt. Het is namelijk wél een officiële feestdag, maar in de meeste cao's is opgenomen dat werknemers slechts ééns in de vijf jaar vrij zijn op Bevrijdingsdag. Dat is altijd het geval in zogenaamde lustrumjaren, en 2025 is zo'n jaar. De eerstvolgende lustrumjaren zijn 2030, 2035 en 2040. En daarover gesproken: Bevrijdingsdag valt in deze drie jaren achtereenvolgens op een zaterdag, op een zondag én wederom op een zaterdag. Dus neem je het er dit jaar niet van op Bevrijdingsdag? Dan kun je pas in 2045 weer een keertje profiteren van een extra vrije dag, want pas in dát lustrumjaar valt Bevrijdingsdag weer op een doordeweekse dag.

Wél is zeker dat de meeste officiële feestdagen ieder jaar tussen maart en juni vallen. Rekenen we nieuwjaarsdag op 1 januari 2025 niet mee, dan begint de periode waarin de meeste officiële feestdagen elkaar in 2025 opvolgen met Eerste Paasdag op zondag 20 april en eindigt deze periode met Tweede Pinksterdag op maandag 9 juni.

Er zijn slechts drie officiële feestdagen die buiten deze periode vallen, en deze drie vallen ieder kalenderjaar bovendien in dezelfde periode van acht dagen. Het betreft Eerste en Tweede Kerstdag op 25 en 26 december en nieuwjaarsdag op 1 januari.

Ben je er klaar voor? Pak je agenda erbij en omcirkel die data!

Wanneer kun je het beste je verlofdagen opnemen voor maximaal profijt?

Op onderstaande afbeelding zie je enkele kalendermaanden van 2025 én de eerste week van 2026. Dat komt doordat we met één dagje hebben gesmokkeld. In onze beleving is nieuwjaarsdag op 1 januari 2026 namelijk de afsluiter van de feestdagen van 2025. We hebben het één en ander op het kaartje hieronder visueel inzichtelijk gemaakt.

Een groen vinkje is een nationale feestdag waarop de doorsnee werknemer in dit voorbeeld een doorbetaalde vrije dag heeft. Een rood kruis staat voor één opgenomen vakantiedag.

Zo zet je je vakantiedagen in 2025 optimaal in om zo lang mogelijk vrij te zijn © Templates van de maandkalenders via kalender-365.nl

Welke officiële feestdagen zijn er en op welke data vallen ze in 2025? Alle officiële feestdagen van 2025 op een rij Hieronder zie je een overzicht van alle officiële feestdagen én de data waarop ze in 2025 vallen. Tel je nieuwjaarsdag maar één keer mee (in dit overzicht staan immers twee data waarop nieuwjaarsdag valt, namelijk zowel die van 2025 als 2026), dan kom je in totaal op 11 officiële feestdagen. Maar ze hebben niet allemaal dezelfde status.



Algemeen erkende feestdagen zijn nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag. Dat zijn 8 feestdagen. Goede Vrijdag is weliswaar óók een door de Rijksoverheid erkende feestdag, maar heeft in de praktijk steeds minder en minder die status. Veel mensen moeten op die dag bovendien gewoon werken, al zijn er ook cao's waarin Goede Vrijdag nog wél als vrije dag geldt. Tellen we Goede Vrijdag mee? Dan hebben we het over 9 feestdagen.



Daarnaast zijn er nog twee nationale feestdagen. Dat gaat om Koningsdag en om Bevrijdingsdag. Koningsdag wordt altijd gevierd op 27 april, behalve als die datum op een zondag valt. In dat geval wordt Koningsdag een dag naar voren gehaald en wordt het feest op zaterdag 26 april gevierd. Daarvan is sprake in 2025. Bevrijdingsdag is zoals toegelicht ook een officiële feestdag, maar wél een met een bijzondere status. Voor veel werknemers in loondienst geldt cao-technisch dat Bevrijdingsdag ééns in de vijf jaar – oftewel in zogenaamde lustrumjaren – een vrije dag is. 2025 is een lustrumjaar, 2030 ook, et cetera.



Dit zijn alle feestdagen van 2025 en de data waarop ze vallen:



- Nieuwjaarsdag 2025: woensdag 1 januari (in dit artikel houden we voor het plannen van vakantiedagen alléén rekening met nieuwjaarsdag 2026)

- Goede Vrijdag: vrijdag 18 april (wél een officiële feestdag, maar in de meeste cao's géén vrije dag!)

- Pasen: zondag 20 april (Eerste Paasdag) en maandag 21 april (Tweede Paasdag)

- Koningsdag: zaterdag 26 april

- Bevrijdingsdag: maandag 5 mei (lustrumjaar, dus in 2025 voor veel werknemers een vrije dag)

- Hemelvaartsdag: donderdag 29 mei

- Eerste Pinksterdag: zondag 8 juni

- Tweede Pinksterdag: maandag 9 juni

- Eerste Kerstdag: donderdag 25 december

- Tweede Kerstdag: vrijdag 26 december



Extra:



- Nieuwjaarsdag 2026: donderdag 1 januari

Week 16 en 17 – April 2025

Het weekend van week 16 valt op zaterdag 19 april en zondag 20 april. Die zondag is bovendien Eerste Paasdag.

Dat houdt in dat de eerste dag van week 17 – maandag 21 april – een officiële feestdag is, namelijk Tweede Paasdag. Als je dinsdag 22 tot en met vrijdag 25 april vrij neemt, kost het je 4 van de 25 dagen verlof en heb je nog 21 vakantiedagen over.

Reken je het weekend van week 17 (met Koningsdag op zaterdag 26 april als officiële feestdag en een gewone zondag op 27 april) mee? Dan ben je in totaal 9 dagen achter elkaar vrij.

Week 18 en 19 – Mei 2025

Het weekend van week 18 valt op zaterdag 3 mei en zondag 4 mei. Maandag 5 mei in week 19 is Bevrijdingsdag. Dat is een officiële feestdag en omdat 2025 een lustrumjaar is, is de kans groot dat je dit jaar wél een vrije dag hebt op deze datum. Als je die week van dinsdag 6 mei tot en met vrijdag 9 mei vrij neemt, kost het je 4 van de 21 resterende vakantiedagen en heb je nog 17 vakantiedagen over.

Als je het weekend (zaterdag 10 en zondag 11 mei) vervolgens meerekent, ben je in totaal wederom 9 dagen achter elkaar vrij. Bij elkaar opgeteld gaat het dan al om 18 vrije dagen.

Week 22 t/m week 24 – Mei & juni 2025

In week 22 dient de volgende officiële feestdag zich aan, en wel op donderdag 29 mei. Die dag is het namelijk Hemelvaartsdag. Aansluitend neem je op vrijdag 30 mei één verlofdag op en dan houd je er nog 16 over. Inclusief het weekend van zaterdag 31 mei en zondag 1 juni heb je op die manier 4 dagen vrij. Tel je de verlofperiodes die je in april en mei al gehad hebt erbij op, dan heb je al 22 vrije dagen gehad.

Maar daar houdt het niet op, want direct aansluitend neem je zowel week 23 als week 24 volledig vrij. Op maandag 9 juni is er wederom sprake van een officiële feestdag, want op die datum valt Tweede Pinksterdag. Die dag krijg je dus cadeau. Neem je ook deze twee weken vrij? Dan kost dat je dus 9 van de resterende 16 dagen verlof en je houdt daarna nog 7 vakantiedagen over.

Maar inclusief de weekenden gun je jezelf op deze manier wél 14 dagen achter elkaar vrij. Tel de 22 vrije dagen die we al gehad hebben hierbij op en je zit halverwege juni al op 36 vrije dagen. En heb je de vrijdag van week 22 óók vrij genomen? Dan heb je zelfs 18 dagen achter elkaar vrij gehad.

Week 52 en 1 – December 2025 & januari 2026

Vanaf halverwege juni is het weer even gedaan met de pret, en dan moet de zomervakantie nog beginnen. Je moet vanaf medio juni helaas ruim een half jaar wachten voordat je weer kunt profiteren van officiële feestdagen die gunstig vallen.

Pas in week 52 is het zover, want in 2025 vallen Eerste en Tweede Kerstdag op donderdag 25 en vrijdag 26 december. Tot slot valt nieuwjaarsdag in week 1 van 2026 op donderdag 1 januari.

We hebben voorgerekend dat je nog 7 vakantiedagen over hebt als je de overige vakantiedagen dagen precies zo hebt opgenomen als hierboven beschreven. En met deze 7 dagen kun je gedurende deze twee weken nog één keer je voordeel doen. Maar hoe?

In week 52 neem je vrij tussen maandag 22 en woensdag 24 december. Donderdag 25 en vrijdag 26 december is Kerstmis. In week 1 neem je vrij tussen maandag 29 december en woensdag 31 december én je neemt een vrije dag op vrijdag 2 januari 2026.

Op die manier heb je tussen zaterdag 20 december 2025 en zondag 4 januari 2026 nog eens 16 vrije dagen achter elkaar, al kost het je wél je laatste 7 vakantiedagen. Maar tel je de 36 vrije dagen die je eerder het jaar hebt gehad hierbij op? Dan kom je in totaal op 52 vrije dagen door alle 25 vakantiedagen op deze manier te benutten.

Gelukkig wordt het saldo verlofuren in januari 2026 weer aangevuld en kun je opnieuw gaan puzzelen!

Fijne kerstdagen en een gelukkig 2025!