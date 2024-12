Zó krijg je de was in de herfst en winter snel droog zonder wasdroger Vandaag • leestijd 8 minuten • 8223 keer bekeken • bewaren

De wasmachine is in praktisch ieder huishouden een onmisbaar stuk witgoed. Dat geldt niet per se voor de wasdroger. In de lente en zomer kun je – zolang het niet regent én je over buitenruimte beschikt – je wasgoed na het wassen in de buitenlucht te drogen hangen. In de herfst en winter is dat vaak echter geen optie (ténzij het vriest, en in dit artikel lees je waarom). Hoe krijg je het wasgoed in de donkere en koude maanden eigenlijk het snelste droog als je geen wasdroger in huis hebt?

Mensen die geen wasdroger bezitten, kunnen daar verschillende redenen voor hebben. Kostenoverwegingen kunnen daar een rol in spelen, bijvoorbeeld als jouw financiële situatie het niet toelaat om er zomaar één te kopen of als je je geld er liever niet aan uitgeeft. Wat natuurlijk ook kan, is dat er in jouw woning geen geschikte ruimte is om zo'n apparaat te plaatsen.

Mogelijk heb je enige twijfels over het vermeende brandgevaar van wasdrogers. Of je vindt het energieverspilling en je hebt bovendien nooit zo'n haast met het wasgoed, waardoor je er prima mee kunt leven als de boel wat later droog is. Wat de reden ook is, als jij de was nog altijd 'ouderwets' aan het wasrek te drogen hangt, heb je uiteraard liever niet dat het wasgoed lang vochtig blijft en muf gaat ruiken.

Gelukkig kun je daar zelf iets aan doen. Met deze tips krijg je de was in de koude, natte en donkere maanden van het jaar óók zonder wasdroger sneller droog.

Tip 1: Maak gebruik van de verwarming

We beginnen even met een voor de hand liggende tip. Maak gebruik van de verwarming. Dat werkt het beste als je het droogrek in de directe nabijheid van een radiator plaatst. Het wasrek hoeft er niet strak tegenaan, maar zet het droogrek indien mogelijk gewoon ergens naast de radiator en laat een beetje ruimte tussen radiator en droogrek.

Waarom? Dat is eenvoudig. De was droogt nu eenmaal sneller in de nabijheid van een warmtebron dan wanneer je het in een koude, onverwarmde ruimte te drogen hangt. Dit is met name het geval in de (late) herfst en winter, omdat de lucht in deze tijd van het jaar vochtiger is en vochtige lucht minder snel opwarmt. Ook is de buitentemperatuur in deze seizoenen zo laag dat je een warmtebron nodig hebt om de was snel en efficiënt te laten drogen.

Omdat warme lucht nu eenmaal opstijgt, kan het enigszins helpen om de was zo hoog mogelijk op te hangen. Dat kan bijvoorbeeld met een in hoogte verstelbaar wasrek.

Als je om wat voor reden dan ook extra snel droog wasgoed nodig hebt, kun je ook een (droog) hoeslaken over de radiator en je droogrek spannen nadat je de was hebt opgehangen. Wat je daarmee bereikt, is dat je een groot deel van de warmte die wordt afgegeven door de radiator in de richting van het wasgoed dirigeert. Het gevolg is dat jouw wasgoed op die manier wat sneller droog is.

Je kunt zelfs een radiator-droogrek overwegen, maar dat moet je echt zien als een aanvulling, niet als een volwaardig droogrek. Dit zijn namelijk kleine droogrekjes en ze bieden weinig ruimte om was aan op te hangen. Hoogstens geschikt voor een paar handdoeken. Dat scheelt echter wél ruimte aan je gewone droogrek.

Leg de was niet op de radiator

Wat je echter niet moet doen, is de was op de radiator leggen om het te laten drogen. Daar kan het kledingstuk of stuk textiel erg droog en stijf van worden.

Ook wordt de werking van de radiator hierdoor belemmerd. Door natte was op een verwarmingselement te leggen, kan de warmte zich minder efficiënt door de ruimte verspreiden. De luchtvochtigheid neemt dan toe, waardoor je al snel een raam moet openzetten om te ventileren en zo het overtollige vocht te verdrijven.

Stoken met het raam open is daarnaast weinig efficiënt, want de warme lucht vertrekt vrijwel direct naar buiten. Dat is zeker in tijden van erg dure energie iets om rekening mee te houden. En door de radiator te bedekken met vochtig wasgoed, moet de ketel harder werken, en ook dat is kostbaar.

Ventileren is echter wél zinvol, en daar gaan we het nu over hebben.

Tip 2: Goed ventileren

In de lente en zomer kun je de was buiten drogen – als je tenminste beschikt over een buitenruimte. Als je de was toch binnen droogt, kun je de ramen het beste open laten tijdens het drogen, omdat het vocht dan meteen naar buiten gaat. In de herfst en winter kun je de ramen daarentegen beter gesloten houden. Maar er komt wél ventilatie bij kijken.

Door de ruimte goed te ventileren, wordt vochtige lucht verdreven en krijg je drogere lucht in huis. Het is efficiënter – en dus goedkoper – om droge lucht te verwarmen. Zet voordat je de was te drogen hangt even een raam open in het vertrek waar je het droogrek plaatst. 20-30 minuten luchten is ruim voldoende.

Is de ruimte voldoende geventileerd? Sluit het raam en draai de radiatorkraan open. Doe dat enige tijd voordat je de was te drogen hangt. Dat doe je om de ruimte vast te verwarmen.

De was hang je op in het verwarmde, kort geleden geventileerde vertrek. Omdat de luchtvochtigheid vanwege het ventileren laag is, zal het drogen sneller gaan. Mocht je merken dat de was tóch niet snel genoeg droogt? Dan kun je tussendoor opnieuw even ventileren om de vochtige lucht – veroorzaakt door het natte wasgoed – uit de ruimte te krijgen.

Is de was droog? Ook dan zet je even de ramen open om te ventileren.

Tip 3: (Extra) centrifugeren

Afhankelijk van het gekozen programma bestaat het laatste deel van een wascyclus dat door de wasmachine wordt uitgevoerd uit centrifugeren. Dat gebeurt om zo veel mogelijk vocht uit de kleding te verwijderen voordat het wasprogramma ten einde komt.

Op praktisch alle wasmachines kun je het aantal toeren per minuut instellen, oftewel het aantal omwentelingen dat de trommel per minuut draait. Bij de meeste wasmachines loopt dit op tot een maximum van 1200 of 1400 toeren per minuut. Duurdere en/of nieuwere machines bieden soms een nóg hoger toerental aan, bijvoorbeeld 1600 of in uitzonderlijke gevallen zelfs 1800 toeren.

Open je de trommel aan het einde van de wascyclus en vind je de was nog te vochtig? Dan kun je overwegen om de was nog een keer apart te centrifugeren. Het één en ander is afhankelijk van jouw model wasmachine, maar in veel gevallen duurt een extra rondje centrifugeren ongeveer een kwartier.

Tip 4: De was uitschudden voor het ophangen

Het is zinvol om de was even uit te schudden voordat je het betreffende kledingstuk of het stuk textiel aan het droogrek te drogen hangt, en dat zit als volgt.

Door de was uit te schudden, voorkom je plooien. Plooien hebben de eigenschap dat vocht zich erin ophoopt. Kortom: hoe minder plooien, hoe minder vocht. Bijkomend voordeel is ook dat de was op deze manier minder kreukels heeft.

Tip 5: Zorg voor voldoende tussenruimte op het droogrek

Je vochtige was droogt niet goed als je het droogrek hélemaal vol hangt met wasgoed en alles dicht op elkaar gepropt is. Dat heeft te maken met de luchtcirculatie. Indien mogelijk kun je het beste zo veel mogelijk tussenruimte tussen vochtige kledingstukken laten.

Dit is in het meest gunstige scenario ook iets waar je rekening mee dient te houden als je een droogrek koopt. Een iets groter droogrek biedt nu eenmaal meer mogelijkheden om het wasgoed te verspreiden. Kost een paar tientjes maar als je er normaal mee omgaat, heb je er jarenlang profijt van.

Wat is beter: vloeibaar wasmiddel of waspoeder?

Wellicht ook interessant leesmateriaal. Wat is eigenlijk beter: vloeibaar wasmiddel of waspoeder? Dit artikel gaat verder na onderstaande link.

Tip 6: Hang de was op de juiste manier op

Deze tip hangt samen met de tip hierboven, want ook deze tip heeft te maken met (het bevorderen van) de luchtcirculatie door de was op de juiste manier op te hangen. T-shirts, truien en broeken kun je bijvoorbeeld beter ondersteboven ophangen zodat het zwaarste deel van deze kledingstukken meer ruimte krijgt en niet zo wordt belemmerd door andere kledingstukken. Bij een handdoek werkt dat ook: beide kanten hoeven niet op gelijke hoogte te hangen, je kunt een handdoek prima zó ophangen dat de ene zijde lager hangt dan de andere zijde.

Grotere stukken wasgoed kun je het beste zo nu en dan omdraaien als je ze sneller droog wilt hebben. Denk dan aan lakens en ander beddengoed. Een andere tip is om afwisselend grote en kleine stukken wasgoed naast elkaar op het rek te hangen om de ruimte optimaal te benutten.

Tip 7: De was kort oprollen in een droge handdoek

Als een kledingstuk erg nat is, kun je het oprollen in een droge handdoek en de rol vervolgens zachtjes aandrukken. Zo absorbeert de handdoek een deel van het vocht en dat scheelt weer droogtijd. Deze tip wordt regelmatig genoemd als het gaat over kledingstukken van wol.

Nadeel van deze tip is echter dat de handdoek vervolgens óók moet drogen.

Tip 8: Kleding snel drogen met een strijkijzer of föhn

Een tip die uitkomst kan bieden als je een specifiek kledingstuk direct nodig hebt, is drogen met een strijkijzer. Voor grotere hoeveelheden kleding is dit echter te omslachtig en bewerkelijk. Maar als je snel even iets nodig hebt, kun je het betreffende kledingstuk op een strijkplank leggen. Daar leg je vervolgens een theedoek op en je strijkt er even overheen.

Een föhn gebruiken is ook een optie. Ook hiervoor geldt dat het vrij bewerkelijk is en bovendien niet zo efficiënt is voor grotere hoeveelheden was. Meer iets om te overwegen als je eigenlijk geen tijd hebt om te wachten. Voor zowel het strijkijzer als de föhn geldt dat je goed op moet letten tijdens het gebruik om het kledingstuk niet te beschadigen of zelfs te verbranden.

Tip 9: Luchtontvochtiger of een draaiend droogrek

Je kunt overwegen om een luchtontvochtiger te plaatsen in het vertrek waar jij je was te drogen hangt. Er zijn zelfs luchtontvochtigers te koop met een speciale wasdroogfunctie. Dit soort luchtontvochtigers werken op vol ontvochtigings- en ventilatievermogen als deze functie is inschakeld, waardoor de was een stuk sneller droog is als je zo'n apparaat gebruikt in de nabijheid van jouw wasgoed.

Een draaiend droogrek is ook een manier om de was sneller te drogen. De was droogt sneller omdat er door constante beweging sprake is van een permanente luchtstroom. Dit is overigens een apparaat dat wordt aangesloten op het lichtnet.

Nadeel van deze tips is wel dat je deze apparaten moet aanschaffen. Weliswaar zijn ze iets goedkoper dan een gemiddelde droger, maar als jij geen wasdroger neemt uit kostenoverwegingen, zal dat vermoedelijk ook voor deze oplossingen gelden.

Tip 10: Vriest het? Hang de was dan wél buiten op

Zoals gezegd is het in de herfst en in de winter vaak niet mogelijk om de was buiten op te hangen vanwege de hoge luchtvochtigheid. Maar als het vriest, kan het wél.

Dat zit als volgt. Als je nat wasgoed buiten te drogen hangt in de vrieskou, zal (het vocht in) de kleding aanvankelijk bevriezen. Maar haal je de was later naar binnen? Dan is de was bijna meteen droog. Dat komt door een proces dat in de natuurkunde sublimatie wordt genoemd. Een vaste stof gaat dan zonder te condenseren over in damp. Een bekender woord voor dit verschijnsel is vriesdrogen.

Heb jij nog tips? Deel ze in de reactiepanelen!