Ziggo-abonnement goedkoper in plaats van duurder? In theorie kan het

Telecomprovider Ziggo heeft in de algemene voorwaarden laten opnemen dat prijsdalingen mogelijk zijn in het geval de consumentenprijzen in Nederland dalen. Voorheen waren alléén prijsverhogingen mogelijk volgens deze voorwaarden. In theorie kan het dus gebeuren dat de abonnementsprijs juist wordt verlaagd in plaats van verhoogd.

Momenteel heeft Ziggo het recht om de jaarlijkse prijsstijgingen te koppelen aan de zogenaamde consumentenprijsindex, de graadmeter voor inflatie. Omdat de inflatie dit jaar torenhoog was, stegen ook de abonnementstarieven flink, en dat resulteerde in de nodige boze en verongelijkte reacties.

Gemiddeld gooide Ziggo de tarieven dit jaar met 8,5 procent omhoog, prijsstijgingen die vanaf 1 juli 2023 van kracht worden. En dat is fors, zeker in tijden waarin veel consumenten moeite hebben met rondkomen en op de kleintjes moeten letten.

Dalende consumentenprijzen? Dan óók dalende abonnementsprijs

Voorheen stond in de algemene voorwaarden van Ziggo dat deflatie geen reden is om de abonnementsprijzen te herzien. Als de prijzen in Nederland teruglopen, zouden de abonnementstarieven van Ziggo dus niet dalen.

Maar vanaf vandaag is dat anders, al geldt het vooralsnog alléén voor nieuwe klanten. Voor bestaande klanten gaat de mogelijkheid gelden per 1 augustus. Tegenover AD.nl stelt een woordoerder van Ziggo dat het gaat om een "aanpassing van vorig jaar ingevoerde voorwaarden". Ziggo bekijkt jaarlijks of er een correctie wordt doorgevoerd en geeft verder aan dat er dan wél sprake moet zijn van dalende consumentenprijzen in Nederland.

Waarschijnlijk scenario? Dat valt tegen

Bij het vaststellen van een eventuele tariefsverlaging wordt gekeken naar de prijsontwikkeling in het kalenderjaar ervoor. Dat houdt in dat de abonnementsprijzen voor het eerst per 1 juli 2024 kunnen worden verlaagd, mocht de situatie dat te zijner tijd toelaten.

De tariefsverhoging voor dit jaar is gebaseerd op de inflatie in 2022, die in Nederland zo'n 10 procent bedroeg. Dit jaar ligt de inflatie vooralsnog tussen de 5 en de 8 procent. Als daar geen verandering in komt, is een verhoging van de abonnementstarieven ook volgend jaar een stuk waarschijnlijker scenario.

Bron: AD.nl, Ziggo

